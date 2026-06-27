El Moto Club Ben Xops organitza, diumenge, una nova edició de la seva Matinal Motera

Just després de la celebració de Sant Joan, el Moto Club Ben Xops organitza un any més la seva Matinal Motera, que arriba a l’11a edició. La festa, oberta a tothom i a tota mena de motos, es durà a terme aquest diumenge, 28 de juny, a l’aparcament Doctor Peiró de la Seu d’Urgell. L’activitat ja començarà de bon matí, amb la preparació del recinte que s’obrirà al públic a partir de les 9 hores.
Al llarg del matí i el migdia, l’organització espera la presència d’entre 200 i 300 persones vingudes d’arreu de Catalunya i, en alguns casos, de la resta de l’Estat o bé d’altres països. En aquest sentit, ja tenen confirmada l’assistència de motoristes de Barcelona, Tarragona, Lleida, València o Saragossa, entre d’altres procedències. Tot plegat permetrà oferir una espectacular exhibició de motos al llarg i ample de l’aparcament. Tot i que la majoria dels que hi assisteixen solen tenir models de la firma Harley-Davidson, o similars, des de Ben Xops MC recorden que la Matinal és oberta a tota mena de motocicletes i que tothom hi és benvingut, tant si hi venen amb moto com si simplement volen gaudir de la jornada i de l’ambient motero.
Entre d’altres activitats, hi haurà música rock en directe i un sorteig de diversos obsequis oferts per comerços i empreses de la Seu i l’Alt Urgell. El públic disposarà del servei de bar, amb barbacoa, per a esmorzar o dinar al mateix recinte. També hi haurà diverses parades temàtiques amb roba, complements i d’altres elements relacionats amb el món de les motos custom i del motociclisme en general. La cita també servirà per a commemorar el 7è aniversari de la constitució oficial de Ben Xops com a moto club.
Celebració de Sant Joan
Un any més, la Matinal Motera arriba després que Ben Xops MC ha col·laborat en la celebració de la nit de Sant Joan a la Seu. Dimarts al vespre l’entitat va custodiar la Flama del Canigó, amb la qual després van fer una volta pels carrers de la ciutat fins a arribar novament a l’aparcament Doctor Peiró. Allà, ja de nit, la va cedir als Diables de l’Alt Urgell per tal que fessin l’encesa de la foguera al camp de terra annex.