Pirineu català: Presentació de sol·licituds per als ajuts al lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a joves de 35 anys o menys

A partir del proper dilluns, 29 de juny, i fins el divendres 10 de juliol, a les 14:00 hores, es poden presentar les sol·licituds per a optar a les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a per persones que tinguin fins a 35 anys a 31/01/2026. La petició es pot tramitar via telemàtica o presencialment al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. En aquest darrer cas, cal demanar cita prèvia al telèfon 973 35 00 10 o des de la www.laseu.cat i portar la sol·licitud emplenada i el document bancari omplert, que es pot descarregar des de la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o bé recollir-la a l’Ajuntament.
Poden sol·licitar l’ajut les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin fins a 35 anys, i que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
A la demarcació de Lleida, l’import màxim del lloguer mensual o preu de cessió és de 600€, i en els supòsits d’habitació és de 300€. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre que tingui una discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900€.
Per a conèixer els requisits per a optar als ajuts, així com altra informació, els residents a la Seu d’Urgell poden accedir a la web de l’Ajuntament. Les persones que viuen en altres municipis pirinencs poden demanar informació a les respectives administracions locals.