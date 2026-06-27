La Generalitat obre la convocatòria per al manteniment de senders a les comarques de muntanya i l’Aran

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha obert, aquesta setmana, la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya i a l’Aran. Es tracta de subvencions per a accions que s’executin entre el 16 de setembre i el 15 d’octubre d’enguany i la convocatòria està dotada amb 610.000 euros.
En els territoris de muntanya, la xarxa de camins no rodats és àmplia i els costos de manteniment, molt elevats. Així, per cinquè any consecutiu, “continuem donant suport a les actuacions de conservació que es realitzen sobre aquesta xarxa i que promouen les activitats que la utilitzen d’una manera respectuosa amb el medi natural”, ha valorat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Els beneficiaris de la subvenció son els nou consells comarcals de l’àmbit de muntanya i el Conselh Generau d’Aran, que actuen per delegació o encàrrec de gestió dels municipis, que en són els titulars.
La tipologia de les actuacions subvencionables abasta un ampli ventall. Així, ha recordat la consellera, poden anar “des del desbrossament i neteja de la vegetació que dificulta el pas pel camí fins a la reposició de murs de pedra seca”, passant pel “repàs de la senyalització” de continuïtat o direccional, “el manteniment d’elements associats al recorregut, com baranes, esglaons o passeres, o la recol·locació de pals indicadors caiguts” per causes meteorològiques o vandalisme.
A més, l’execució d’aquestes actuacions la pot haver contractat el beneficiari o bé es poden haver executat amb mitjans personals i materials propis. En aquest darrer cas, es poden incloure com a despeses subvencionables les que siguin necessàries per a l’execució de les actuacions i, específicament, l’adquisició de combustible i posada a punt de la maquinària utilitzada directament per als treballs de manteniment, la compra de material (pintura, pals i senyals…), el rènting de vehicles i d’eines i les despeses en concepte de personal propi.
Paneque ha recordat que “aquesta línia de subvencions s’emmarca en el suport de la mobilitat de proximitat que, d’uns anys ençà, impulsa la Direcció General de Polítiques de Muntanya” i que inclou també la línia d’ajuts per a actuacions de millora i manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins i la línia d’ajuts per a la neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades.