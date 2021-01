El món local del Pirineu es manifestarà a Barcelona contra el confinament municipal

Els electes del Ripollès, l’Alt Pirineu i l’Aran lamenten la desatenció per part de la Generalitat de Catalunya del manifest conjunt en què es demanaven mesures anticovid específiques per a aquests territoris de muntanya amb menys densitat de població. Es proposava, entre altres coses, que el confinament passés a ser comarcal en lloc de municipal, o que s’ampliessin els horaris d’obertura dels establiments de restauració atenent les temperatures i el públic potencial dels establiments en aquestes poblacions menys habitades. “Hem de posicionar-nos amb alguna acció contundent i ràpida; si no, van passant les setmanes i al final no sé qui quedarà, als nostres territoris”, ha manifestat el president, Joaquim Colomer.

És davant d’aquesta manca de resposta a les inquietuds del territori que aquests càrrecs, que representen el 20% del territori de Catalunya, 96 municipis i 100.000 habitants han decidit convocar una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona divendres 29 de gener a les 12 h. Demanen que, en representació de tots ells, el vicepresident del govern i els consellers d’Interior, Salut i Territori rebin els presidents dels consells comarcals i els alcaldes de les capitals, n’escoltin les peticions i els donin respostes argumentades.

A més de l’Aran i les sis comarques que van acordar el manifest, a la reunió d’electes del Pirineu d’aquesta setmana s’hi ha sumat el Consell Comarcal del Berguedà i, a la propera, s’hi incorporarà el consell i els ajuntaments del Solsonès. També s’hi convocarà l’Associació catalana de municipis i comarques (ACM), la Federació de municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació de micropobles de Catalunya. Paral·lelament, a la concentració es vol que s’hi sumin tots els municipis i comarques que comparteixin característiques amb les del Pirineu, com la baixa densitat de població i que, en definitiva, comparteixin inquietuds i greuges derivats de les mesures restrictives per frenar la pandèmia de la covid-19. De fet, Joaquim Colomer ha apuntat que ja han mostrat l’interès d’afegir-s’hi el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Noguera i la Segarra.

Reactivació de l’esport blanc escolar

Els representants de l’Alt Pirineu i Aran i el Ripollès han afegit la inquietud que representa la suspensió del programa d’Esport blanc escolar. Colomer s’ha mostrat indignat pel fet que els darrers dies la Generalitat hagi fet tres anuncis contradictoris sobre si les activitats del programa es podrien dur a terme. “Això no pot ser; això genera descontrol”, ha subratllat Colomer, en la mateix línia que altres alcaldes d’arreu de la serralada.

És per això que, al conjunt de mesures que es demanaven al manifest, s’hi afegeix la de reactivar el programa d’Esport blanc escolar i permetre activitats com les setmanes blanques. Així mateix, es vol proposar que se suspengui el punt 15.3 del reglament 1/2021 del 4 de gener per tal que s’autoritzin les activitats esportives i de lleure dels centres d’ensenyament.