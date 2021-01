Adjudicada la primera fase de l’habilitació i senyalització de dos carrils a la CG-1 a Aixovall

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’adjudicació de les obres per a l’habilitació i senyalització de dos carrils de circulació en un viaducte de la CG-1 prop l’enllaç d’Aixovall. Les obres d’eixamplament de creació d’un segon carril han estat adjudicades a l’empresa TP La Coma per un import total de 94.246,98 euros. També s’ha adjudicat a l‘enginyeria Engitec els honoraris de direcció d’obra relatius per un import de 4.241,11 euros.

Les obres adjudicades corresponen a la primera fase del projecte i serveixen per establir el carril reversible a Sant Julià entre Aixovall i el carrer Isidre Valls. El projecte, que discorre pel túnel de la Tàpia, s’ha previst en diverses fases o projectes constructius, el primer dels quals és l’obra civil que cal efectuar al ramal del marge esquerre de la CG1, prop la rotonda d’Aixovall, on cal garantir l’amplada de doble carril que li ve del túnel de la Tàpia.

El projecte guanya espai enderrocant la part final de la barrera formigonada que separa els carrils deprimits dels que provenen del túnel, sense afectar les voravies actuals.