Augmenta la participació de votants al Consolat de Portugal per les eleccions presidencials

El Consolat de Portugal està registrant una alta xifra de participació en les eleccions presidencials d’aquest diumenge, tenint en compte que són més de 7.000 les persones cridades a les urnes, en comparació amb les 1.000 que hi havia en els anteriors comicis. Els votants se senten segurs al Principat però consideren que les eleccions es podrien haver ajornat per la delicada situació sanitària a Portugal.

La participació en les eleccions presidencials de Portugal avança a bon ritme i es detecta un important augment de votants en comparació amb els anteriors comicis, tenint present l’increment de persones inscrites en el cens electoral.

Així, l’any passat hi havia inscrites 1.150 persones, mentre que aquest any en són 7.557, segons ha detallat el cònsol honorari de Portugal, Jose Manuel da Silva.

Ha apuntat que aquest augment ha estat propiciat pel canvi de llei que permet la inscripció de manera automàtica una vegada et fas el carnet d’identitat al consolat.

La pandèmia pot fer créixer l’abstenció i és per això que Da Silva considera que si arriben a venir entre 500 i 1.000 electors al consolat, ja seria una bona xifra. Per votar amb garanties, s’ha estipulat un protocol d’actuació.

A la sala habilitada per exercir el dret de vot només hi pot haver a la vegada un elector, que ha de portar obligatòriament la mascareta, ha de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, i les autoritats recomanen que porti el seu bolígraf personal. En cas que no sigui possible, se n’hi proporcionarà un, prèviament desinfectat.

Els votants se senten segurs. Un d’ells, David Lourenzo, valora que les mesures són correctes i que el fet que es pugui fer en dos dies també ajuda.

Però tenint en compte la delicada situació sanitària de Portugal, opinen que les eleccions es podrien haver ajornat. En aquest sentit, una altra ciutadana, Sandra Dinis, ha assegurat que votarà perquè considera que “a Andorra està tot més controlat”, però ha comentat que “si fos a Portugal, crec que el millor seria posposar-ho”.

Els sondejos situen l’actual mandatari, Marcelo Rebelo de Sousa, com a preferit, tot i que s’haurà de veure si la baixa participació pot afavorir el creixement de vots de l’ultradretà André Ventura i la socialista Ana Gomes.