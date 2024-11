El món, amb la mirada posada als EUA de Trump

Un col·legi electoral als EUA (Freepik)

Triomf més que significatiu del republicà, Donald Trump, en les eleccions presidencials als Estats Units d’Amèrica (EUA). Es pronosticava un resultat més ajustat entre Trump i l’altra candidata, la demòcrata Kamala Harris, però no ha estat així. Sens dubte, aquests comicis deixen un panorama carregat d’incertesa en el context internacional. I és que ja hi ha una experiència anterior que va mostrar “de quin peu calça” el nou llogater de la White House.

Per aquest motiu, totes les mirades estan posades, en aquests moments, als Estats Units. Hi ha moltes preguntes damunt la taula: amb quina actitud tornarà Donald Trump a presidir el país més poderós del món; com afectarà la seva elecció i les seves polítiques a l’economia internacional; què li espera a una vulnerable l’estabilitat mundial amb conflictes tan preocupants al Pròxim Orient i Ucraïna; com seran ara les relacions dels EUA amb una Europa que tremolava de tornar a veure Trump a la Casa Blanca…

I Andorra? Se’ns ressentirà de l’elecció de Donald Trump? Podria ser perfectament possible tenint en compte la vinculació del Principat amb els veïns que té a banda i banda de les fronteres: Espanya i França. De tots és sabut que Trump -ja va passar en el seu anterior mandat- collarà els països europeus a nivell comercial per a treure’n el màxim rendiment econòmic possible.

Són aires ultraconservadors els que s’instal·len, de nou, al despatx oval. Les classes més desafavorides semblen haver donat a Trump l’impuls cap a la presidència en aquestes eleccions. És un dejà vu. La història es repeteix. Creuen que les polítiques d’extrema dreta del republicà poden ajudar a revertir la seva economia precària ja que el nou president és categòric amb les seves mesures contra la immigració i amb la seva filosofia de “primer els de casa”.

Els resultats han evidenciat, a més, que els EUA són un país força dividit a nivell social. No s’haurà d’esperar massa per a comprovar les mesures que aplicarà el nou Mr. President.