XI Trobada d’escudelles, ranxos i sopes, a la Seu, amb la participació de 15 colles d’Andorra, Catalunya i Itàlia

Cartell anunciador de la XI Trobada d’escudelles, ranxos i sopes històriques (Aj. la Seu)

El cap de setmana del 16 i 17 de novembre, el passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell acollirà la XI Trobada d’escudelles, ranxos i sopes històriques que reunirà un total de 15 colles: 12 vingudes de Catalunya, 2 del Principat d’Andorra i 1 d’Itàlia. Així ho han explicat aquest migdia en roda de premsa l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i el representant de la Confraria de Sant Antoni Abat, Joan Vilarrubla, colla amfitriona d’aquesta trobada.

L’alcalde Barrera ha agraït a la Confraria de Sant Antoni i a la Federació d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques (FERSHC) “per haver portat aquesta trobada a la Seu d’Urgell deu anys després”, i ha desitjat que “tothom pugui gaudir d’aquest molt bon ambient culinari que es respirarà al passeig durant tot aquell cap de setmana”.

Per la seva part, Joan Vilarrubla ha destacat que la Confraria de Sant Antoni Abat fa 120 anys que elabora una escudella solidària i caritativa al bell mig del passeig Joan Brudieu el dia 17 de gener, festivitat de Sant Antoni, repartint unes 11.000 racions. “Som una de les 7 colles més antigues de Catalunya, fundadores de la Federació d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques”, ha remarcat el representant de la confraria urgellenca.

Recordar que la FERSCH està preparant una candidatura amb l’objectiu que les escudelles, ranxos i sopes històriques puguin ser declarades patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO.





Festa gastronòmica

La festa gastronòmica aplegarà els dotze municipis de Catalunya que formen part de la federació. També hi participaran tres sopes convidades: l’escudella de Sant Antoni d’Andorra la Vella, l’escudella de la Germandat de Sant Sebastià de Sant Julià de Lòria, ambdues del Principat d’Andorra, i d’Itàlia la Paniccia di Varallo de Piemonte, una sopa caritativa que data de l’any 1799.

La Trobada anual d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques s’estendrà durant el cap de setmana, amb tast popular, però també amb activitats complementàries. El programa s’iniciarà el dissabte 16 de novembre al vespre, amb una xerrada a càrrec de l’historiador urgellenc, Lluís Obiols, a la sala Sant Domènec, sota el títol ‘La Confraria de Sant Antoni Abat’. A continuació hi haurà música tradicional amb Ivan Caro i Elies Fernández i ball a la pista polivalent de la zona esportiva.

La jornada central serà el diumenge, 17 de novembre, dia en què a primera hora del matí s’instal·laran les olles, peroles i calderes al passeig Joan Brudieu per a cuinar amb foc de llenya les sopes i altres àpats de cullera.

Per a alleugerir l’espera, durant tot el matí s’ha programat un mercat artesanal, tallers, i activitats infantils. A les 12.30 hores tindrà lloc la benedicció de les calderes, i a la 13 hores es farà el tastet oficial i continuarà amb el repartiment dels tastets (entre 5.000 i 6.000 racions) de totes les colles als assistents a un preu de 12 euros. La trobada acabarà amb la tradicional rifa de la panera d’aquesta celebració.

Durant el diumenge també hi haurà, al passeig Joan Brudieu, una exposició de la FERSHC, així com també una exposició dels dibuixos de calderes que hauran fet els alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de la Seu d’Urgell.





Les sopes històriques, origen medieval i caritatiu

Les sopes, ranxos i escudelles populars, moltes d’elles celebrades per les festes de Carnaval, es remunten almenys al segle XV. Algunes recerques històriques relacionen el seu origen amb un àpat generós i calòric abans del dejuni obligat per la Quaresma, recollint ingredients de totes les cases. Mentre que, segons altres fonts, era un àpat que els senyors feudals o els convents oferien a les persones més necessitades del poble.

Recuperar aquest patrimoni cultural i mantenir viva la tradició és l’objectiu de la FERSHC. La federació està formada per dotze municipis de nou comarques d’arreu de Catalunya, on les menges tenen documentada una antiguitat d’almenys cent anys. Són Albons, Capmany, Castellterçol, Gelida, la Seu d’Urgell, Montmaneu, Ponts, Vergues i Vidreres, i també Rialp, Talarn i Isona, els tres municipis que s’han incorporat recentment a la federació; van participar a la trobada de Vidreres l’any passat com a colles convidades, i enguany ja ho faran com a membres de ple dret.