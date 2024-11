El cicle Parlem de Formatge, a la Seu, proposa un contacontes i un taller de iogurts i mató

Cartell anunciant l’Hora del Conte en el marc del cicle Parlem de Formatge, a la Seu (Aj. la Seu)

El cicle Parlem de Formatge que organitza l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell segueix amb la seva programació amb dues activitats més, per a tots els públics, que tindran lloc els propers dissabtes 9 i 16 de novembre. Així, per aquest pròxim dissabte, 9 de novembre, a les 12 hores, a la Biblioteca Sant Agustí, hi haurà el contacontes ‘Històries d’un palau ple de formatges’, a càrrec de Blai Senabre. L’activitat comptarà també amb un tast de formatges.

‘Històries d’un palau… ple de formatges!’, relata la vida d’un rei, al qual, li agradaven molt els formatges, frescos, tendres, curats, amb forats o sense, de llet de cabra, d’ovella o de vaca, fins i tot, aquells amb ‘cosetes’ verdes i un gust molt fort. En aquest contacontes el públic coneixerà què va passar al seu palau i altres històries molt saboroses.

Taller de iogurts i mató

La següent proposta del Parlem de Formatges serà el dissabte, 16 de novembre, a les 17 hores, a l’Espai Ermengol, a la Seu. Es portarà a terme el taller ‘Elabora els teus iogurts i mató a casa’, a càrrec d’Isabel Guasch, de Làctics l’Esquella, de la Cerdanya.

En aquest taller, els participants podran aprendre a fer iogurts i mató de manera casolana per a gaudir de les seves pròpies elaboracions. El preu per a assistir a aquest taller és de 10€. Cal fer inscripció prèvia a agenda.laseu.cat/espaiermengol/.