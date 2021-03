El Ministeri de Cultura i Esports dota un nou premi de relat negre als Premis Homilies d’Organyà

Els premis literaris Homilies d’Organyà estan doblement d’enhorabona. D’una banda, el premi Pirineu de narració literària arriba a la seva 25a edició, amb un augment de la dotació econòmica. De l’altra, s’hi incorpora un nou guardó, el premi “Mort qui t’ha mort?” de relat negre, que convoca el Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Andorra. La convocatòria dels premis s’obre aquest divendres, 19 de març, i es tancarà el 20 de maig. L’acte del lliurament de premis està programat per al dia 4 de setembre en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu, que també celebrarà enguany la 25a edició.

El premi Pirineu de narració literària té una vida en paral·lel a la Fira del Llibre del Pirineu. Tots dos tenen el seu origen a Martinet de Cerdanya l’any 1997 per iniciativa de l’Ajuntament i, més en concret, de l’alcalde d’aleshores, Amadeu Clausó. L’any 2003, el premi i la fira es van traslladar a Organyà després de l’acord a què van arribar tots dos ajuntaments. Al llarg d’aquests anys, el premi Pirineu ha anat augmentant la seva dotació de les 135.000 pessetes (811 euros) inicials als 2.000 euros de l’any passat. Enguany el premi tindrà un nou increment, amb 2.200 euros per al guanyador i 1.100 per al finalista.

La gran novetat dels Premis Homilies d’Organyà 2021 serà la incorporació d’un premi de nova creació, el “Mort qui t’ha mort?” de relat negre, que institueix, convoca i dota el Govern d’Andorra, amb 1.500 euros per a l’obra guanyadora. El nou premi pren el nom de la fórmula tradicional emprada pels batlles (jutges) andorrans davant del cos d’una persona morta per causes no naturals. Aquest premi representa un pas més en la vinculació d’Andorra amb la Fira del Llibre del Pirineu, ja que hi és present des de fa molts anys a través de les editorials i els autors del Principat i també amb la participació dels seus representants institucionals.

L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, s’ha mostrat molt satisfet per la incorporació del Govern d’Andorra al cartell dels premis literaris Homilies. “Les relacions amb Andorra han estat sempre molt estretes i a partir d’ara encara ho seran més —ha manifestat—. Per a Organyà és un orgull sumar la participació dels amics andorrans als premis Homilies i estem segurs que la col·laboració mútua s’anirà ampliant en el futur”.

Per la seva part, la ministra de Cultura i Esports del Govern Andorra, Sílvia Riva, ha manifestat que “em satisfà enormement que el Govern d’Andorra, a través del Ministeri de Cultura i Esports, formi part d’un cartell literari de tanta importància i tradició com són els premis literaris Homilies. Andorra sempre ha estat present a la Fira del llibre del Pirineu, i amb aquest nou premi tanquem el cercle“.

Els altres guardons que formen part dels premis Homilies també han obert la seva convocatòria. Es tracta del premi Josep Grau i Colell de poesia, dotat per l’Ajuntament d’Organyà; l’Alt Urgell de joves autors i el Germans Espar i Tressens de relats viscuts, dotats tots dos pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell; el Lletres de Dones de relats curts, dotats pel Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell; i el Narieda de redacció infantil, convocat pels ajuntaments d’Organyà, Coll de Nargó i Peramola. També hi és inclòs un premi sense convocatòria, l’Albert Vives de periodisme a la trajectòria professional que atorga la delegació Òmnium Cultural a l’Alt Urgell.