La Biblioteca Pública del Govern convoca el Concurs dels Oscar 2021

El Servei de Videoteca de la Biblioteca Pública del Govern d’Andorra ha posat en marxa el Concurs dels Oscar 2021. Per participar-hi només cal omplir la butlleta tipus travessa que es pot recollir a l’entrada de la Biblioteca o que es pot descarregar en línia, en què es proposa escollir un/a guanyador/a entre 8 categories: millor pel·lícula, millor director, millor actor, millor actriu, millor pel·lícula d’animació, millor actriu de repartiment, millor banda sonora original i millor pel·lícula internacional. S’accepta una butlleta per persona lliurada a la Biblioteca Pública del Govern o rebuda per correu electrònic ( bibliopublica@andorra.ad) fins al 24 d’abril a les 13.30 h.

Es premien els tres concursants que hagin obtingut el nombre més gran d’encerts, segons els resultats de la cerimònia dels Oscar, que tindrà lloc el dia 25 d’abril del 2021. Els premis consisteixen en lots de llibres, DVD, bandes sonores i entrades per al cinema, amb la col·laboració dels cinemes Illa Carlemany i del Cineclub de les Valls.

El concurs és obert a tothom, a partir de 13 anys, residents al Principat d’Andorra, i té per finalitat, entre altres, apropar tothom al món del cinema i promoure el servei de préstec de documents audiovisuals.

La Biblioteca Pública del Govern compta amb un fons de més de 3.817 dvd i blu-ray que són de préstec gratuït per a tots els usuaris amb carnet i que es pot consultar al web: www.catalegbiblioteques.ad