L’Andorra Convention Bureau promou l’oferta d’hivern entre agències especialitzades en turisme de negocis

Amb l’objectiu de reactivar el posicionament d’Andorra com a destinació MICE -acrònim en anglès per a definir el turisme de reunions (Meetings, Incentivves, Conventions i Exhibitions o Events)-, l’Andorra Convention Bureau (ACB) organitza aquests dies un viatge de familiarització (FAM trip) amb vuit agències de viatges franceses especialitzades en turisme de negocis i congressos per donar a conèixer l’oferta turística d´hivern.

Els participants procedeixen de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes i Marseille i treballen amb clients dels sectors farmacèutic, cosmètic, assegurances, financer, moda i automoció.

Aquests professionals ja han arribat al país i s’hi estaran fins diumenge. Avui s’ha realitzat un acte de benvinguda, seguit d’una presentació de la destinació. Posteriorment han visitat Casa de la Vall i el Centre Històric d´Andorra la Vella. A part de descobrir la cultura del país, els participants aprofitaran per conèixer de primera mà les instal·lacions hoteleres dels membres de l’ACB que participen en aquest FAM trip així com també, el Centre de Congressos d´Andorra la Vella.

Demà dissabte serà moment de gaudir de les activitats a l’aire lliure a Grandvalira i a la nit, degustaran un sopar gastronòmic a un restaurant d’alçada situat a Vallnord-Pal Arinsal. També s’hi inclou una estada a Caldea-Inúu i altres activitats de lleure vinculades al turisme de negocis.

Aquesta acció s’emmarca dins el pla comercial aprovat pels membres de l’ACB i és el quart any que s’organitza un FAM trip amb professionals francesos durant la temporada de neu.

La voluntat és donar a conèixer als professionals d’agències especialitzades en l’organització de congressos i turisme de negocis les possibilitats que ofereix Andorra a l’hivern a l´hora d´acollir aquest tipus d’esdeveniments, en un entorn segur, tot respectant les mesures sanitàries vigents davant la COVID19.

En l´actual situació, es va considerar interessant continuar apostant per aquest tipus d’accions ja que la tendència indica que els destins de proximitat amb propostes d’activitats team-building en entorns naturals són ara mateix més atractius per les agències MICE a l´hora d´acollir aquest tipus d´esdeveniments. En aquest sentit, la resposta dels participants francesos ha estat positiva.

L’Andorra Convention Bureau està formada per Andorra Turisme i diferents empreses privades del país que tenen com a objectiu la promoció del país com a destinació MICE.