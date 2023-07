L’estructura d’alpí de la FAE queda constituïda

L’esquiadora andorrana, Clàudia Garcia, és una de les incorporacions (FAE)

Aquest dimarts s’ha presentat, oficialment, al Centre de Tecnificació d’Ordino (CTO) l’estructura esportiva de la secció d’esquí alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). El director Roger Vidosa ha explicat el funcionament dels equips que conformaran la secció la temporada 2023-2024.

Formació dels diferents equips d’alpí

Així mateix, s’ha presentat l’estructura dels diferents equips d’esquí alpí de la FAE. Roger Vidosa ha destacat el nombre d’esquiadors, que manté una molt bona salut pel que fa als grups de base.

El grup elit masculí, amb Joan Verdú, comptarà amb l’entrenador Juan Lago, el preparador físic Damià Costa, que també ho és de la resta de l’equip nacional, l’skiman Andrea Peretti i el fisioterapeuta Pol Ferrer, que també té funcions a nivell de l’equip nacional.

El grup masculí de l’equip nacional estarà format novament per Àxel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, amb Fred Beauviel de responsable del grup i Greg Ribotto d’entrenador.

Pel que fa als equips femenins, el grup A és el que forma Cande Moreno amb Dejan Poljansek d’entrenador i Mathis Cottet d’skiman, mentre que el B, amb esquiadores de tècnica i també de velocitat, compta amb Carla Mijares, íria Medina i Jordina Caminal, i la incorporació de Clàudia Garcia. El responsable tècnic serà Guido Paci, amb Josh Alayrach que mantindrà la seva funció d’entrenador.

També es mantenen les estructures d’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE), amb el grup U19 masculí i el grup U16 femení i masculí. El bloc U19 estarà dirigit per Nicolas Belcredi, i també amb Aitor Mulero de tècnic. Estarà format per Pere Cornella i Marc Fernández (els dos, partners d’entrenament en superar l’edat), Àlvar Calvo, Eric Ebri, Pirmin Estruga, Salvador Cornella, Nicolau Daban, Carlos Salinas, Martí Llort i Maià Font.

Els U16 tindran com a cap d’entrenadors a Pol Carreras, amb Dídac González d’entrenador també i el suport tècnic de Matías Vargas i Josep Miquel Martin. El bloc femení el formem Isabella Pérez, Ainhoa Piccino, Candela Mortés, Carlota Comellas, Anna Ramentol i Zoe Carretero. El bloc masculí tindrà a Eric Mitjana, Jan de Visa, Marc Daban, Max Black, Bernat Gil, Àlex Comellas, Èric Guimerà, Max Figueredo, Esteve Tor, Quim Llort, Alexandre Areny i Arnau Escabrós. Així mateix, Martí Lázaro és el preparador físic dels EEBE.





COMPOSICIÓ ESQUÍ ALPÍ FAE 2023-2024 Director Roger Vidosa

Grup Elit Masculí Esquiador Joan Verdú Responsable tècnic Juan Lago Preparador físic Damià Costa Skiman Andrea Peretti Fisioterapeuta Pol Ferrer Grup A masculí Esquiadors: Àxel Esteve Àlex Rius Bartumeu Gabriel Xavier Cornella Responsable tècnic Fred Beauviel Entrenador Greg Ribotto Grup A femení Esquiadora Cande Moreno Responsable tècnic Dejan Poljansek Skiman Mathis Cottet Grup B femení Esquiadores Carla Mijares Íria Medina Jordina Caminal Clàudia Garcia Responsable tècnic Guido Paci Entrenador Josh Alayrach Grup EEBE U19 masculí Esquiadors Pere Cornella (*) Marc Fernandez (*) Alvar Calvo Eric Ebri Pirmin Estruga Salvador Cornella Nicolau Daban Carlos Salinas Martí Llort Maià Font Responsable tècnic Nicolas Belcredi Entrenador Aitor Mulero Grup EEBE U16 masculí / femení Esquiadors/es Isabella Perez Ainhoa Piccino Candela Mortés Carlota Comellas Anna Ramentol Zoe Carretero Eric Mitjana Jan De Visa Marc Daban Bernat Gil Max Black Alex Comellas Eric Guimerà Max Figueredo Esteve Tor Quim Llort Alexandre Areny Arnau Escabrós Responsable tècnic Pol Carreras Entrenadors Dídac González Matías Vargas Josep Miquel Martin Preparador físic Martí Lázaro

(*) Partners d’entrenaments: esquiadors que ja no tenen edat, però, que es mantenen un any més per diferents circumstàncies.