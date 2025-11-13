Desarticulen una organització criminal que eludia l’IVA en la venda de mòbils simulant operar des d’Andorra

La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han detingut tres persones i han obert investigació a dues més per la seva presumpta pertinença a una organització criminal que oferia per internet dispositius electrònics, sobretot mòbils i tauletes, i que eludia el pagament de l’IVA tot simulant que operaven des d’Andorra. En aquest sentit, el líder del grup ha estat detingut al Principat, mitjançant una comissió rogatòria internacional. Es calcula que el frau comès en aquests impagaments a Hisenda superaria els 4 milions d’euros, segons la investigació.
En els escorcolls practicats a Andorra es van localitzar les oficines on la societat simulava treballar, i s’ha constatat que en realitat estaven completament buides tot i que intentaven aparentar des de l’exterior que s’hi desenvolupava una activitat comercial. Els investigadors policials atribueixen a l’organització diversos delictes contra Hisenda durant els exercicis fiscals de 2019 al 2024.
La investigació sosté que l’organització havia creat un entramat d’empreses per a simular que la venda a clients ubicats a l’Estat espanyol la feien des d’Andorra. La investigació ha constatat que l’activitat no es feia a Andorra, sinó en una nau ubicada a Jaén des d’on distribuïen per missatgeria els dispositius procedents d’altres països europeus. A més d’Andorra i Jaén, s’han fet escorcolls en habitatges i locals comercials de Tarragona i de Coslada (Madrid).
Grans ofertes i tren de vida elevat
La investigació, que va començar el 2023, ha permès intervenir nombrosos comptes bancaris utilitzats en l’entramat, immobles i vehicles d’alta gamma, a més de motos de neu i motocicletes. En els escorcolls domiciliaris s’han localitzat 70.000 euros en diferents comptes bancaris. Després del tancament de la nau de Jaén a finals de 2023, la mercaderia es va continuar rebent i expedint als clients finals, a través d’un magatzem logístic a Coslada.
L’empresa principal de l’entramat s’anunciava com a líder de vendes a internet en el sector. Com que no pagava certs impostos, l’organització disposava d’un ampli marge comercial per a oferir grans ofertes a preus molt competitius. Aquest entramat, segons ha explicat la Guàrdia Civil, “permetia als membres de l’organització dur un tren de vida molt elevat” i algun dels líders havia arribat a tenir ingressos de gairebé un milió d’euros en algun dels comptes i a gestionar grans quantitats de criptomonedes.
Un cop localitzats els presumptes autors, se’ls va detenir. La pàgina web que utilitzaven per a vendre els telèfons mòbils i d’altres dispositius electrònics ha estat bloquejada per ordre judicial.