El Manifest Cultural ja suma més de 350 adhesions

Encara no fa ni dues setmanes de la posada en marxa del Manifest Cultural d’Andorra i ja són 350 les adhesions que ha aconseguit el text.

Entre els signants, hi ha un 33% d’adhesions que són de persones que es dediquen a la Cultura, ja sigui professionalment o com a hobby seriós. Gairebé un 40% de les signatures són de gent que no es dedica a la Cultura però que hi dona suport. Un 10% són associacions, un 2,5% són empreses que es dediquen a la cultura i la resta, empreses d’altres sectors.

Els signants han fet un total de 74 propostes sobre diferents aspectes per millorar i dinamitzar la cultura, propostes que agruparem per temàtiques i farem arribar a les administracions per si les volen treballar.

Suport de les administracions

Els 7 Comuns i el Govern d’Andorra, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus es van sumar també al Manifest apuntant que cal que “tots els sectors es conjurin per tirar endavant tots junts i així ser capaços de superar els entrebancs que pateix i patirà el sector (cultural) en un futur”.