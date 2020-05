La defensa dels Pujol aporta un certificat d’Hisenda que nega cap compte fora d’Andorra

La defensa de la família Pujol Ferrusola ha aportat a l’Audiència Nacional espanola un document de l’Agència Tributària que certificaria que no hi ha cap compte ocult a l’estranger fora dels que ja es van constatar a Andorra. A més, dels prop d’11 milions d’euros que hi havia als comptes, s’haurien regularitzat tots excepte 2,4 del fill primogènit, que un cop liquidats alguns préstecs quedaria en negatiu. A més, la defensa reitera que els diners procedien de la deixa de l’avi Florenci Pujol, pare de l’expresident de la Generalitat, i que Jordi Pujol i Soley només figurava com a titular d’un compte del seu fill gran perquè aquest volia dissimular la seva fortuna durant el divorci amb la seva exdona.

Segons ha explicat TV3, la defensa al·lega que amb aquest documents queda del tot aclarit que els Pujol no tenen diners en cap del centenar de països que comparteixen informació bancària de manera automàtica segons un protocol de l’OCDE, inclosos alguns paradisos fiscals.

Pel que fa als comptes andorrans, Josep Pujol Ferrusola en tenia dos a la BPA l’any 2017, amb uns 2 milions d’euros. Per la seva banda, l’esposa de l’expresident, Marta Ferrusola, i quatre dels seus fills, Mireia, Marta, Pere i Oleguer, tenien 4,5 milions d’euros més en comptes al mateix banc. Quan es va sorgir l’escàndol, la mare, les filles i Pere Pujol van tancar els comptes i els van regularitzar portant els diners al Banco de Madrid, pagant la corresponent multa. Oleguer Pujol va regularitzar el compte a Andorra mateix, segons assegura la defensa.

L’únic fill dedicat a la política, Oriol Pujol, va fer que els diners de la seva part de la deixa els gestionés el germà gran, Jordi Pujol Ferrusola. Aquest, durant el seu divorci, va posar un compte amb 1,8 milions d’euros a nom del seu pare per evitar que l’exdona se’n quedés una part. Per últim, el fill gran segueix tenint 2,4 milions en un compte a Andorra pendent de regularitzar, però la defensa assegura que quan s’hagin liquidat uns préstecs pendents quedarà en saldo negatiu i ja no caldrà fer-ho.