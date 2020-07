El juny es tanca amb 305 persones menys a l’atur, tot i que la xifra supera encara les 1.400

El mes de juny es va tancar amb un total de 1.456 persones inscrites al Servei d’Ocupació a la recerca d’un lloc de treball. Es tracta de 305 menys que les que hi havia registrades a finals del mes de maig, quan el total s’enfilava a 1.761. Així ho ha anunciat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, i durant la qual ha volgut destacar la “tendència positiva” que registren aquestes dades ja que per exemple la tercera setmana de juliol el volum d’aturats ha baixat més respecte de finals de juny i se situen en 1.301 persones.

En aquest sentit, el ministre ha volgut subratllar que la “represa de l’activitat permeti que hi hagi contractacions de gent, necessitat de mà d’obra i que els inscrits al Servei d’Ocupació puguin tornar a integrar-se al mercat laboral”. El portaveu de l’executiu ha destacat que la xifra que s’ha donat d’aturats durant aquesta crisi ha arribat a límits “no coneguts” fins ara, amb un pic que es va donar el 15 de juny de 1.873 persones, però que s’ha pogut donar “una resposta ràpida” i la xifra ha pogut davallar “ràpidament”. Així, ha incidit en què a diferència d’altres crisis aquesta no és sistèmica i que a mesura que s’ha pogut reprendre l’activitat i el turisme ha començat a arribar al país també s’està donant una reactivació de l’activitat i, per tant, una major ocupació.

Precisament, Jover ha volgut subratllar que els llocs de treball oferts a través del Servei d’Ocupació també s’han elevat passant dels 396 del maig als 517 de finals del mes de juny i també ha afegit que els programes d’ocupació que va impulsar l’executiu han rebut 107 demandes i que 66 han estat resoltes “favorablement”.

“Malauradament les xifres continuen sent molt elevades”, ha lamentat el portaveu de l’executiu, afegint que de manera directa també continuen sent moltes les persones que perceben una prestació per desocupació: 522. En aquest sentit, ha incidit en el fet que d’aquest total n’hi ha 46 que provenen del sistema anterior i la resta són persones que s’han pogut acollir a l’ajuda “gràcies a la flexibilització de les condicions” arran del programa derivat de la crisi sanitària.

El ministre també ha emfasitzat l’ajuda que des del Govern s’ha donat a les empreses perquè no es veiessin obligades a acomiadar treballadors, a través del programa per a la suspensió temporal dels contractes de treball i les reduccions de jornades. Així, ha facilitar algunes dades sobre aquests dues mesures: al maig hi havia 9.620 persones afectades per alguna d’aquestes dues mesures laborals, una xifra que al juny ja se situa en 6.800, és a dir, s’ha registrat una davallada de 2.800 persones que “s’han reintegrat als seus llocs de treball”, un fet que Jover ha vinculat, també, a la represa de l’activitat. Aquestes suspensions dels contractes o reduccions de la jornada han tingut un impacte per a les arques de l’Estat de deu milions d’euros al mes de maig i l’executiu calcula que a finals d’any els diners que s’hagin hagut de destinar estiguin entre els 35 milions, en una previsió “prudent”, a 50 milions, una xifra que se situa, de moment, per sota de les previsions inicials que assenyalaven que l’executiu hauria de destinar a aquestes ajudes uns 80 milions d’euros. El portaveu del Govern també ha celebrat que cada vegada més les empreses optin per una reducció de la jornada en lloc de la suspensió del contracte.

Inspeccions laborals

I per “verificar” que les condicions d’aquestes eines laborals s’estiguin complint i per “evitar males praxis i juguesques” l’executiu ha decidit iniciar una campanya d’inspeccions en les quals prendran part policies i inspectors de Treball. Precisament aquest dimecres ja s’han fet les primeres inspeccions al Pas de la Casa i s’aniran fent controls a totes les parròquies. Aquells que incompleixin aquestes normes s’enfronten al fet d’haver de tornar els diners que l’executiu els ha donat i també poden rebre sancions que van dels 500 als 25.000 euros, tal com ha concretat Jover. “Fem una crida a la responsabilitat, a gestionar correctament els recursos públics”, ha manifestat.