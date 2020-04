Després de l’ensulsiada del seu treball en sòl americà ‘The Death and Live of John F. Donovan’ (2017), el canadenc Xavier Dolan va presentar a la darrera edició del Festival de Canes ‘Matthias & Maxime’. Dolan, jove prodigi, enfant terrible, ha estat un autor sempre mimat per Canes, on ja havia participat en nombroses ocasions en competició, cas de ‘Mommy'(2014) o ‘Juste la fin du monde’ (2016). Dolan reflecteix a ‘Matthias & Maxime’ la història de dos amics d’infància que després de besar-se durant el rodatge d’un curtmetratge amateur no podran escapar d’aquest bes en el futur, com l’empremta inesborrable d’un pecat original.

Xavier Dolan, que ha tornat a rodar al Quebec, recrear aquest episodi d’una colla d’amics de joventut que bé podria ser autobiogràfic, ja que el mateix Dolan es reserva per un dels papers principals, el Maxime del títol, amb el tret distintiu afegit d’una taca de naixement en el rostre. L’altre coprotagonista d’aquesta romàntica història d’amistat i imprevist i desbordant enamorament entre dos amics és el Matthias del títol, interpretat per Gabriel d’Almeida Freitas.

El film és la història d’un bes que farà tremolar una estreta amistat fundada des de la mateixa infància i que provoca el despertar d’un desig sexual inesperat, una pulsió homosexual reprimida. Un sotrac que els empaitarà vagin on vagin, encara que cadascú intenti refer la seva vida a la seva manera. Així Maxime vol escapar a Austràlia, fugint també d’una mare amb la que no s’entén, mentre que Matthias s’ha casat i ha creat la seva pròpia cèl·lula familiar. Un antic bes difícil de gestionar i de pair que en el present dóna també com a resultat un bonic i lluminós melodrama generacional.

Dolan filma amb gran alegria i vivacitat, amb el seu estil inconfusible, sovint amb una càmera amb perpetu moviment, aquests dos éssers que semblen condemnats a romandre units per un fet anodí de conseqüències sísmiques en llurs vides. Ara que la tendresa o la sensibilitat que desprèn el conjunt es ressent també d’una fatigosa redundància per moments que deixa entreveure un cert deix de vanitat i petulància.

Un film que destaca també per un repartiment coral en què retrobem alguns habituals dels films de Dolan com Antoine Pilon o l’actriu Anne Dorval, qui sovint interpreta el paper de mare en els seus films. Cal anotar, també, que en aquests moments d’excepcionalitat que viu l’exhibició cinematogràfica a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, la distribuïdora Avalon preestrenarà ‘Matthias & Maxime’ aquest darrer cap de setmana de març a la plataforma de cinema en visió Filmin abans de que el film arribi a les pantalles de cinema.