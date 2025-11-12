El Grup Parlamentari Socialdemòcrata presenta una esmena a la totalitat al pressupost 2026

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha presentat una esmena a la totalitat al projecte de pressupost per al 2026, destacant la “manca d’ambició i de visió de futur del text elaborat pel Govern”. Segons Vela, “el pressupost és una eina en mans del Govern per a ser un motor de canvi i de creixement amb projecció de futur, però ens trobem amb un pressupost fet simplement per obrir la persiana cada matí”.
La parlamentària ha lamentat que “el pressupost no aposta de forma suficient en l’habitatge públic, ni per projectes estratègics, ni per la transició verda, ni per models de futur que impulsin el desenvolupament sostenible del país”.
En aquest sentit, Vela ha subratllat que “hi ha una inversió important en infraestructures de xarxa, però estem executant ara projectes que ja haurien d’estar fets, com els vials de la Massana i de Sant Julià. Tardem massa a executar i fem poca planificació.”
A més, ha advertit sobre “la ineficiència en la gestió dels recursos públics, criticant la tendència del Govern a duplicar institucions i organismes: cal saber en què s’inverteixen els diners i si som eficaços en les inversions. No cal doblar institucions ni agències, ja que això suposa més costos i menys eficiència”, assenyala Susanna Vela.
Amb aquesta esmena, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata vol posar l’accent en “la necessitat d’un pressupost que respongui als reptes reals del país, que impulsi l’habitatge, la transició verda, la innovació i una planificació estratègica a llarg termini”.