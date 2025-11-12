Finalitza el desmuntatge de l’antiga línia d’alta tensió Encamp-Grau Roig

El desmuntatge de l’antiga línia d’anta tensió que unia Encamp i Grau Roig s’ha completat amb èxit. La substitució de l’antiga línia per una de més capacitat i el desmuntatge de la que va quedar en desús era un dels projectes més importats que afrontava FEDA en el marc de la millora de la qualitat de la xarxa i de les connexions amb els països veïns, amb previsió del creixement de la demanda elèctrica en els propers anys.
Els treballs de desmuntatge de la línia han tingut una durada aproximada d’un any. Aquesta actuació ha suposat la retirada de 94 pilones al llarg de gairebé 17 quilòmetres, i ha permès alliberar espais públics i privats i reduir l’impacte paisatgístic i urbà.
Amb el desmuntatge de l’antiga línia i amb la nova LAT en ple rendiment, el país fa un pas més cap a la transició energètica, ja que el nou tremat permet incrementar la capacitat d’importació d’electricitat provinent de França, en cas que la demanda així ho requereixi. D’aquesta manera, aquesta nova línia, més la que es realitzarà cap a Espanya, permeten al país afrontar amb totes les garanties la transició energètica i l’increment de l’electrificació.
Durant tot el procés de desmuntatge de l’antiga LAT, s’ha estat en contacte amb el departament de Medi Ambient del Govern, per tal de trobar sempre les millors solucions per a evitar qualsevol perjudici a l’entorn natural. En aquest sentit, s’han recuperat tots els materials conductors i d’aliatge i s’ha fet el reciclatge pertinent de les parts metàl·liques com per exemple l’acer. En total, s’han retirat 35 tones de cable i 250 tones d’acer procedents de les pilones, contribuint així a la reutilització de materials i a una gestió més sostenible dels residus. Quant a l’obra civil que s’ha retirat, s’han seguit els protocols establers segons la normativa vigent per la seva retirada i el seu tractament.
Així doncs, el director general de FEDA, Albert Moles, ha destacat que “el desmuntatge d’aquesta línia era un compromís que teníem amb el Pla Nacional d’Infraestructures, a banda de ser una actuació necessària, un cop comprovat que la nova LAT funcionava a ple rendiment i sense incidències”.