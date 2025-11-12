Andorra serà present a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides COP30

Andorra tornarà a ser present i participarà de forma activa, un any més, en la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, COP30, que enguany acull la ciutat de Brasil, Belém. El país hi serà representat amb la presència del secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, que també serà l’encarregat de participar en l’assemblea d’Alt nivell i fer la declaració nacional d’Andorra, explicant els passos i decisions que està impulsant el país per a mitigar les emissions i accelerar la transició energètica per a lluitar contra al fenomen global del canvi climàtic.
La COP30 esdevé especialment rellevant i simbòlica perquè la conferència torna, més de 30 anys després, allà on va començar a caminar: la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro, on va néixer la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. A més, també es commemora el desè aniversari de l’Acord de París, que es va convertir en el gran pacte mundial per a reduir les emissions i mantenir l’increment de l’escalfament global per sota d’1,5 graus centígrads.
Així, la conferència internacional reuneix els països signataris de la convenció del canvi climàtic amb la voluntat d’arribar a un punt d’acord per a prendre mesures per a assolir els objectius climàtics col·lectius. En aquest punt, Andorra continua compromesa amb la seva contribució determinada a escala nacional per a poder assolir la neutralitat carboni el 2050.
Finalment, també es preveu que Forné pugui mantenir diverses reunions de treball bilaterals i ministerials, així com participar en un esdeveniment paral·lel impulsat per l’Aliança per les Muntanyes de les Nacions Unides per a reivindicar que els territoris de muntanya, com Andorra, pateixen de forma més severa i sensible els efectes del canvi climàtic.