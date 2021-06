Títol: El gran llibre verd

Escriptor/a: GRAVES, Robert

Il·lustrador/a: Maurice Sendak

Editorial: Corimbo

Edat: a partir de 9 anys

En aquest llibre hi ha màgia literària de la bona i molts trucs de màgia de l’altra, extrets d’un volum que avui en dia, diu el protagonista, que ha desaparegut. Per tant, només ens queda aquest testimoni bibliogràfic per xalar de valent amb això de la màgia.

Xalar amb el prestigi del nom dels seus autors no té cap mèrit, perquè gairebé tothom sap que són una mena de bruixots d’una qualitat indiscutible, i aquí bé que ho demostren.

Xalar amb l’aventura hiperbòlica i fascinant que aquests autors van desgranant a poc a poc, compassadament, no costa gens, sobretot si mai ens han deixat jugar a cor què vols, cor què desitges, a casa els oncles i esdevenir-ne els amos i senyors, subjugant els adults al nostre grat i, per torna, en accions sempre presidides per l’afecte mutu. Com s’ho sap fer venir bé el vailet que protagonitza aquesta narració.

Xalar perquè ha aparegut en català un llibre editat per primera vegada el remot any 1962, ara que el temps ha fet de nosaltres, adults, uns ja xacrosos amants incondicionals de la bona literatura il·lustrada amb destinatari infantil, ens omple de goig, perquè un clàssic sempre és un clàssic i aquí sí que hi ha màgia de la bona i trucs inexplicables.

La majoria dels encanteris d’aquesta mena de llibres comencen així: «Primer dibuixa un cercle màgic al teu voltant amb una vara llarga, després fes tres respiracions profundes…» I, au, a llegir!

Per Teresa Duran Armengol. Clijcat / Faristol