El GPS reclama «transparència al Govern sobre la reordenació del Carrer de la Unió»

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Susanna Vela, ha entrat una demanda d’informació escrita perquè el Govern faciliti la memòria justificativa de la reordenació de la mobilitat al Carrer de la Unió (CG-3), «una actuació que està generant inquietud entre la ciutadania, els residents i els comerciants de la zona», segons la formació progressista. Mitjançant aquesta demanda, el GPS sol·licita conèixer amb detall les raons tècniques i polítiques que han motivat els canvis de circulació, així com els objectius perseguits i els beneficis que el Govern considera que comportarà aquesta modificació.
Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata es recorda que «el propòsit d’una memòria justificativa és precisament explicar i argumentar el perquè de les modificacions plantejades, els criteris que les sustenten i els resultats que es pretenen assolir». Per aquest motiu, el PS considera imprescindible disposar d’aquesta documentació «per a poder valorar si la decisió respon realment a una planificació rigorosa i coherent en matèria de mobilitat».
La presidenta del grup parlamentari, Susanna Vela, ha remarcat que “quan es fan canvis que afecten de manera directa la mobilitat quotidiana de la ciutadania, el Govern té l’obligació d’explicar-ne les motivacions, els objectius i els impactes previstos. La transparència no és opcional, és una exigència democràtica”, afirma la socialdemòcrata.
Vela també ha assenyalat que “les polítiques de mobilitat han de formar part d’una estratègia global i planificada, basada en criteris tècnics i en l’interès general, i no en decisions improvisades o poc explicades”. En aquest sentit, considera necessari conèixer “quins estudis avalen aquesta modificació de la circulació i quins beneficis concrets es preveuen tant per al trànsit com per a la seguretat i l’activitat econòmica de la zona”.
Des del GPS es defensa que «qualsevol actuació rellevant en matèria de circulació i ordenació viària ha d’anar acompanyada d’informació clara i accessible, especialment quan pot tenir repercussions sobre els desplaçaments diaris, el comerç local i la qualitat de vida dels residents».