La Generalitat abona 6,6 M€ de l’ajut agroambiental a conreus sostenibles 2025 a 2.227 agricultors

Un agricultor pirinenc treballant les seves terres (Govern.cat)

Un total de 2.227 agricultors i agricultores -molts d’ells al Pirineu- han rebut 6.601.353,46 euros de l’ajut agroambiental als conreus sostenibles de la campanya 2025, que té l’objectiu de fomentar l’ús racional dels recursos per part de les explotacions agràries per a aconseguir un major grau de sostenibilitat ambiental.

La contribució de sistemes productius com la producció integrada i d’altres equivalents redueix la contaminació del sòl i l’aigua i assegura, a llarg termini, una agricultura sostenible i la protecció dels recursos naturals. L’ajut no se centra únicament en el sistema productiu de la producció integrada, ja que va més enllà, i planteja també un increment de la matèria orgànica del sòl mitjançant l’ús de fertilitzants orgànics.

L’ajut s’emmarca dins del Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) per al període 2023–2027, està liderat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i cofinançat amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

La distribució de l’ajut en 33 comarques tindrà un impacte territorial sobre 60.877,62 hectàrees de conreu, i és la següent:

COMARCAExpedients pagatsImport pagat
ALT CAMP90219.641,04
ALT EMPORDÀ48154.299,82
ALT PENEDES3087.217,37
ALT URGELL28.747,85
ANOIA21122.464,30
BAGES1036.935,91
BAIX CAMP94170.879,77
BAIX EBRE2286.165,95
BAIX EMPORDÀ38101.616,01
BAIX LLOBREGAT28.283,25
BAIX PENEDES22.515,00
BERGUEDÀ220.432,49
CONCA DE BARBERÀ18104.314,47
GARROTXA1670,59
GIRONÈS59.385,67
LA NOGUERA64189.812,27
LA SELVA710.613,44
LES GARRIGUES4861.487.031,85
MARESME31.951,05
MONTSIÀ1769.972,17
PALLARS JUSSÀ39233.155,47
PALLARS SOBIRÀ11.066,41
PLA DE L’ESTANY22.260,76
PLA D’URGELL79146.951,65
PRIORAT3273.488,94
RIBERA D’EBRE86277.542,30
SEGARRA17136.801,55
SEGRIÀ8602.382.484,09
SOLSONÈS17.843,78
TARRAGONÈS39102.361,00
TERRA ALTA68182.586,08
URGELL40157.170,13
VALLÈS ORIENTAL14.691,03
TOTAL2.2276.601.353,46

