La Generalitat abona 6,6 M€ de l’ajut agroambiental a conreus sostenibles 2025 a 2.227 agricultors

Un total de 2.227 agricultors i agricultores -molts d’ells al Pirineu- han rebut 6.601.353,46 euros de l’ajut agroambiental als conreus sostenibles de la campanya 2025, que té l’objectiu de fomentar l’ús racional dels recursos per part de les explotacions agràries per a aconseguir un major grau de sostenibilitat ambiental.
La contribució de sistemes productius com la producció integrada i d’altres equivalents redueix la contaminació del sòl i l’aigua i assegura, a llarg termini, una agricultura sostenible i la protecció dels recursos naturals. L’ajut no se centra únicament en el sistema productiu de la producció integrada, ja que va més enllà, i planteja també un increment de la matèria orgànica del sòl mitjançant l’ús de fertilitzants orgànics.
L’ajut s’emmarca dins del Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) per al període 2023–2027, està liderat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i cofinançat amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
La distribució de l’ajut en 33 comarques tindrà un impacte territorial sobre 60.877,62 hectàrees de conreu, i és la següent:
|COMARCA
|Expedients pagats
|Import pagat
|ALT CAMP
|90
|219.641,04
|ALT EMPORDÀ
|48
|154.299,82
|ALT PENEDES
|30
|87.217,37
|ALT URGELL
|2
|8.747,85
|ANOIA
|21
|122.464,30
|BAGES
|10
|36.935,91
|BAIX CAMP
|94
|170.879,77
|BAIX EBRE
|22
|86.165,95
|BAIX EMPORDÀ
|38
|101.616,01
|BAIX LLOBREGAT
|2
|8.283,25
|BAIX PENEDES
|2
|2.515,00
|BERGUEDÀ
|2
|20.432,49
|CONCA DE BARBERÀ
|18
|104.314,47
|GARROTXA
|1
|670,59
|GIRONÈS
|5
|9.385,67
|LA NOGUERA
|64
|189.812,27
|LA SELVA
|7
|10.613,44
|LES GARRIGUES
|486
|1.487.031,85
|MARESME
|3
|1.951,05
|MONTSIÀ
|17
|69.972,17
|PALLARS JUSSÀ
|39
|233.155,47
|PALLARS SOBIRÀ
|1
|1.066,41
|PLA DE L’ESTANY
|2
|2.260,76
|PLA D’URGELL
|79
|146.951,65
|PRIORAT
|32
|73.488,94
|RIBERA D’EBRE
|86
|277.542,30
|SEGARRA
|17
|136.801,55
|SEGRIÀ
|860
|2.382.484,09
|SOLSONÈS
|1
|7.843,78
|TARRAGONÈS
|39
|102.361,00
|TERRA ALTA
|68
|182.586,08
|URGELL
|40
|157.170,13
|VALLÈS ORIENTAL
|1
|4.691,03
|TOTAL
|2.227
|6.601.353,46