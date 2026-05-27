La zona de “caravaning” i 8 sorteigs de vals de compra de 50€, dues novetats de la 5a edició de l’Enfira’t, a Encamp

La cinquena edició de l’Enfira’t, la fira multisectorial d’Encamp, arriba el cap de setmana del 13 i 14 de juny amb un total de 65 expositors i una proposta ampliada d’activitats, promocions i novetats per a continuar impulsant el teixit econòmic i social de la parròquia. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha destacat “que és un esdeveniment consolidat” i ha afegit que “se suma als dos mesos trepidants d’activitats entre maig i juny que ajuden a la desestacionalització”. L’esdeveniment tindrà lloc al carrer Prat gran de l’Areny, a l’aparcament adjacent i a l’entorn del parc de l’Ossa, en horari de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h.
El conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat les principals novetats de l’Enfira’t 2026: “hem incorporat novetats en aquesta edició, com la zona de caravaning i el passaport per als vals de compra per als establiments participants”.
La incorporació d’una zona específica de caravaning, que s’afegeix a la zona d’exposició de vehicles, ja present en les edicions anteriors, implica un reforç de l’espai d’automoció i amplia l’oferta expositiva de la fira.
Una altra de les apostes destacades és la dinamització comercial amb vuit sorteigs de vals de compra de 50 euros, que es realitzaran a les 12 h, a les 14 h, a les 18 h i a les 20 h del dissabte i del diumenge. Els vals es podran gastar als establiments participants durant la fira i fins a tres mesos després. Paral·lelament, es faran sorteigs especials amb abonaments als equipaments comunals al sorteig de les 20 h, i les butlletes seran acumulatives per a incentivar la participació continuada.
Per a participar en el sorteig, s’haurà d’omplir el passaport, que es podrà obtenir al punt d’informació de turisme, i caldrà completar-lo amb 10 segells que es podran aconseguir visitant els estands o participant en les activitats culturals i esportives programades.
Un cap de setmana farcit d’activitats i experiències per a viure la parròquia
El programa es completa amb una àmplia oferta d’activitats per a tots els públics: tallers familiars gratuïts (arqueologia, herbes remeieres, ceràmica…), exhibicions esportives de clubs de la parròquia, exhibicions de dansa, com el CEADF, o del Club de rítmica. Activitats per a descobrir esports com el tir amb arc, o l’experiència “Encamp a vista d’ocell”, amb ascens en grua, seran presents en el programa. També es podrà gaudir de la projecció del documental “Lenin Peak 7134 m, ski extrem” de l’alpinista Gonzalo Fernández. Durant el cap de setmana també tindrà lloc una prova del campionat de Catalunya de resistència d’Slots, entre altres activitats.
Durant el cap de setmana de l’Enfira’t, els museus de la parròquia faran portes obertes, tant a Casa Cristo com al Museu de l’Automòbil, amb entrada gratuïta. FEDA organitza la visita al camí hidroelèctric d’Engolasters i, conjuntament amb el Departament de Patrimoni Cultural de Govern, es podrà participar en un taller d’arqueologia per a crear una peça de ceràmica com les que feies els nostres avantpassats fa 3000 anys, amb l’arqueòloga Carla Garrido. Totes les activitats culturals són gratuïtes però requereixen d’inscripció prèvia a les oficines de turisme.
Tant el FC Andorra com el Bàsquet Club Andorra seran presents a la fira amb diversos estands i activitats, conjuntament amb els clubs de la parròquia. El Circuit de Gel del Pas de la Casa també hi serà present amb una de les activitats que ofereix aquest estiu: cotxes teledirigits de grans dimensions perquè els infants els puguin conduir.
En paral·lel, l’Enfira’t comptarà amb set punts de restauració en una gran carpa situada al centre de la zona d’exhibició, per a millorar el confort durant els àpats. Hi seran presents Âme du pain, GR11, La Romànica, La terrasseta, Borda de l’hereu 1963, Fiesta Manila i el Forn de les Bons.
Per a ampliar l’impacte de la fira, hi haurà promocions especials en comerços i establiments de la parròquia, com descomptes, menús especials o gratuïtats, més enllà dels negocis que estan situats estrictament dins del recinte firal.
El Departament de Gent Gran i Afers Socials obrirà les inscripcions de les activitats de lleure per a la gent gran durant els dies de la fira, i les inscripcions que s’hi formalitzin tindran un obsequi per a les sortides.
Des del Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura es disposarà d’un gran estand amb l’inici d’una nova campanya de sensibilització per a millorar la recollida d’andròmines a la via pública, així com un espai de distribució de compost gratuït per als horts i jardins de la parròquia.
Durant la presentació també s’ha destacat les actuacions musicals de grups de la parròquia, Global Rub, Cindel Music, Anyway i Electrix, que estaran, tant dissabte com diumenge, tocant en directe a la zona central de l’aparcament. A l’espai firal també hi haurà zones amb activitats infantils.
Amb un 60% d’expositors repetidors, l’Enfira’t es consolida com una cita de referència per al teixit local, combinant activitat econòmica, promoció comercial i oferta lúdica en un únic espai.
Afectacions de circulació durant la fira
La concentració de l’espai firal, a tocar del parc de l’Ossa, minimitza les afectacions de mobilitat, de manera que l’únic carrer que queda tallat a la circulació és el del Prat gran de l’Areny.