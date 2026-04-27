Arrestat un home per amenaçar uns joves, menors, que havien donat cops de puny i puntades al vidre del seu taller

Diumenge a la tarda, a Andorra la Vella, la Policia va detenir un home, de 43 anys, com a presumpte autor de delictes contra la llibertat perquè, després que un grup de menors estigués donant puntades de peu i cops de puny al vidre del seu taller, hauria fet entrar dos dels joves a l’establiment contra la seva voluntat i els hauria amenaçat amb una cisella.
Després de deixar-los anar, un dels menors hauria agafat un ganivet de cuina de casa seva amb una fulla d’11 centímetres que hauria llençat a un contenidor d’escombraries quan va arribar la Policia. Els agents van recuperar el ganivet durant la intervenció.