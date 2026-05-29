El GPD vol «reforçar la formació digital a les aules i limitar l’ús dels dispositius electrònics»

El Grup Parlamentari Demòcrata (GPD) ha presentat 25 esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, amb una clara voluntat de reforçar la formació digital dels joves i infants als centres escolars, tant pel que fa a l’adquisició de competències sobre aquest àmbit, com per al desenvolupament d’esperit crític, d’ètica en la xarxa i autoprotecció. Paral·lelament, les esmenes també s’encaminen a limitar la utilització dels dispositius digitals als centres escolars, concretant el seu ús com a eina educativa, però no exclusiva i complementada amb metodologies que utilitzin materials Asics i potenciïn l’escriptura manual.
Pel que fa a la part formativa, via esmena el GPD amplia l’article 46 de la llei, per a garantir la formació digital integral a les aules. Tots els centres educatius hauran d’incloure continguts en competència digital als seus Projectes educatius, “ajustats a cada nivell” d’edat.
Pel que fa a l’ús de dispositius digitals personals en el dia a dia de les escoles (com els telèfons mòbils), el Grup Demòcrata especifica via esmena la seva prohibició “a primera i segona ensenyança”, excepte en els “usos pedagògics”. En el cas dels centres de batxillerat i formació professional, es podran prohibir “en tot o en una part del recinte, així com durant les activitats que es duguin a terme fora del recinte”. En qualsevol cas, s’inclou una excepció de tots aquests apartats en el cas dels infants i adolescents amb discapacitat, quan així escaigui.
Així mateix, també es contempla per llei que els centres hauran d’assegurar que la tecnologia “és una eina de suport a l’aprenentatge, i no un element de distracció o d’exclusió”. També s’incorpora un punt per a prioritzar programaris o plataformes que “garanteixin la màxima protecció de la privacitat dels menors”.
Ara bé, el Grup Demòcrata, conscient que la irrupció digital està plenament integrada en la societat, concreta a través de les esmenes que cal garantir “la igualtat d’oportunitats per a evitar la bretxa digital entre l’alumnat”. Per tot plegat, també es contempla “la formació contínua i especialitzada per al personal docent en matèria de competència digital”.
Un altre grup destacat d’esmenes és el destinat a millorar aspectes vinculats amb la protecció dels infants en situacions de desemparament, les mesures cautelars, la guarda administrativa i l’acolliment, amb “l’objectiu d’assegurar una intervenció més clara, proporcional i orientada a l’interès superior de l’infant”. Per exemple, s’afegeix un nou indicador de desemparament: l’abandonament d’un nadó per part dels progenitors. També se substitueix el terme ‘guarda de l’infant’ pel de ‘tutela de l’infant’; s’incorporen referències al Servei d’Atenció Primària; s’especifiquen les facultats de la direcció del centre d’acolliment residencial de protecció intensiva; i s’especifiquen per llei els programes de suport i atenció temporal, l’acolliment residencial de protecció intensiva i la guarda administrativa cautelar en cas d’urgència.
També, via esmena, s’amplia el ventall de les manifestacions de violència davant les quals han de ser protegits els infants i adolescents.
Finalment, es clarifica la funció de la societat Andorra Digital, per a evitar confusions sobre qui pren les decisions vinculades amb la protecció dels infants i sobre qui dona suport tècnic. Així doncs, Andorra Digital haurà de col·laborar amb les administracions públiques i òrgans com, per exemple, la Comissió Nacional de la Infància i Adolescència. Aquesta podrà tenir en compte les recomanacions d’Andorra Digital si ho creu oportú. Per la seva part, Andorra Digital podrà emetre recomanacions, però no seran d’obligat compliment.