El GPD vol «reforçar la formació digital a les aules i limitar l’ús dels dispositius electrònics»

Política
Una nena utilitzant una tauleta digital (AMIC)

El Grup Parlamentari Demòcrata (GPD) ha presentat 25 esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, amb una clara voluntat de reforçar la formació digital dels joves i infants als centres escolars, tant pel que fa a l’adquisició de competències sobre aquest àmbit, com per al desenvolupament d’esperit crític, d’ètica en la xarxa i autoprotecció. Paral·lelament, les esmenes també s’encaminen a limitar la utilització dels dispositius digitals als centres escolars, concretant el seu ús com a eina educativa, però no exclusiva i complementada amb metodologies que utilitzin materials Asics i potenciïn l’escriptura manual.

Pel que fa a la part formativa, via esmena el GPD amplia l’article 46 de la llei, per a garantir la formació digital integral a les aules. Tots els centres educatius hauran d’incloure continguts en competència digital als seus Projectes educatius, “ajustats a cada nivell” d’edat.

Pel que fa a l’ús de dispositius digitals personals en el dia a dia de les escoles (com els telèfons mòbils), el Grup Demòcrata especifica via esmena la seva prohibició “a primera i segona ensenyança”, excepte en els “usos pedagògics”. En el cas dels centres de batxillerat i formació professional, es podran prohibir “en tot o en una part del recinte, així com durant les activitats que es duguin a terme fora del recinte”. En qualsevol cas, s’inclou una excepció de tots aquests apartats en el cas dels infants i adolescents amb discapacitat, quan així escaigui.

Així mateix, també es contempla per llei que els centres hauran d’assegurar que la tecnologia “és una eina de suport a l’aprenentatge, i no un element de distracció o d’exclusió”. També s’incorpora un punt per a prioritzar programaris o plataformes que “garanteixin la màxima protecció de la privacitat dels menors”.

Ara bé, el Grup Demòcrata, conscient que la irrupció digital està plenament integrada en la societat, concreta a través de les esmenes que cal garantir “la igualtat d’oportunitats per a evitar la bretxa digital entre l’alumnat”. Per tot plegat, també es contempla “la formació contínua i especialitzada per al personal docent en matèria de competència digital”.

Un altre grup destacat d’esmenes és el destinat a millorar aspectes vinculats amb la protecció dels infants en situacions de desemparament, les mesures cautelars, la guarda administrativa i l’acolliment, amb “l’objectiu d’assegurar una intervenció més clara, proporcional i orientada a l’interès superior de l’infant”. Per exemple, s’afegeix un nou indicador de desemparament: l’abandonament d’un nadó per part dels progenitors. També se substitueix el terme ‘guarda de l’infant’ pel de ‘tutela de l’infant’; s’incorporen referències al Servei d’Atenció Primària; s’especifiquen les facultats de la direcció del centre d’acolliment residencial de protecció intensiva; i s’especifiquen per llei els programes de suport i atenció temporal, l’acolliment residencial de protecció intensiva i la guarda administrativa cautelar en cas d’urgència.

També, via esmena, s’amplia el ventall de les manifestacions de violència davant les quals han de ser protegits els infants i adolescents.

Finalment, es clarifica la funció de la societat Andorra Digital, per a evitar confusions sobre qui pren les decisions vinculades amb la protecció dels infants i sobre qui dona suport tècnic. Així doncs, Andorra Digital haurà de col·laborar amb les administracions públiques i òrgans com, per exemple, la Comissió Nacional de la Infància i Adolescència. Aquesta podrà tenir en compte les recomanacions d’Andorra Digital si ho creu oportú. Per la seva part, Andorra Digital podrà emetre recomanacions, però no seran d’obligat compliment.

