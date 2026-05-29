Cultura suma una nova col·laboració per a la promoció internacional dels artistes amb un acord amb la Fira Litterarum

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports assoleix un nou acord de col·laboració, en aquest cas amb la Fira Litterarum de Móra d’Ebre, per a la promoció internacional dels artistes del Principat, concretament pel que fa a les arts escèniques. L’acord s’ha establert per primera vegada per a l’edició d’enguany, i es prorrogarà per a l’edició de l’any vinent. Els encarregats de signar l’acord de col·laboració han estat Joan-Marc Joval, director de Promoció Cultural, i Rubén Biarnés, alcalde de Móra d’Ebre.
Aquesta entesa permet garantir la presència de companyies andorranes a la programació artística oficial de Fira Litteraum i fomentar la presència d’agents culturals andorrans a les trobades professionals de la fira, per tal de garantir la projecció exterior de les companyies i els professionals andorrans de les arts. Per a l’edició 2026, l’espectacle seleccionat per a la programació oficial és “Xant de Cabrota”, d’Arnau Orobitg i Arnau Obiols, que es va estrenar en el marc de l’Andorra Crea del 2025, on, de fet, va ser descobert pels programadors de la fira de Móra d’Ebre.
Com a compromisos més destacats de l’acord signat, per part del Govern, s’assumeixen les despeses del caixet i el desplaçament dels artistes seleccionats per a participar a Fira Litterarum. I per part de Fira Litterarum, s’assumeixen les necessitats tècniques de l’espectacle, les accions de promoció i difusió entre els programadors existents, així com les dietes de la companyia durant els dies d’actuació i el seu allotjament.
Aquest és el cinquè acord assolit amb una fira professional del mercat català. Fins ara el Ministeri disposava de convenis amb el Mercat de Música Viva de Vic, la FiM Vila-Seca, Fira Tàrrega i la Institució de les Lletres Catalanes. Aquests acords permeten donar seguiment a l’estratègia del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports per a internacionalitzar i professionalitzar el seu sector de les arts escèniques i musicals.
Fira Litterarum
Litterarum és una fira d’espectacle literari de Móra d’Ebre impulsada pel seu Ajuntament des del 2007. Es tracta d’una fira professional que promou obres de qualsevol disciplina de les arts de l’espectacle basades en textos literaris escrits originàriament en llengua catalana i/o en llengua occitana que no han estat concebuts originalment per a l’escena.