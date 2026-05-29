Andorra és present a la Feria del Libro de Madrid amb 160 títols en català i castellà

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques, participa en la 85a Feria del Libro de Madrid, que té lloc del 29 de maig al 14 de juny al Parque del Retiro a la capital espanyola. La ministra, Mònica Bonell, s’hi ha desplaçat per a assistir a la inauguració i ha pogut visitar l’estand del Principat. Aquesta, és la quarta vegada que el Principat tindrà oficialment un estand a la mostra on s’agruparan editors membres de l’Associació d’Editors d’Andorra. La temàtica d’aquesta edició gira entorn de l’humor.
Els objectius de la presència del Principat a la Feria del Libro de Madrid són promoure el sector editorial andorrà, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet amb suport institucional i, d’aquesta manera, exposar i donar a conèixer a públics diferents la varietat d’escriptors i editors del país. En total s’ofereix al públic madrileny 160 títols en català i castellà.
Els editors que prenen part a la fira són: Publicacions del Govern d’Andorra; Editorial Andorra; Anem Editors; Trotalibros Editorial; Editorial i Acadèmia Masegosa; Llamps i trons; Editorial Medusa i Edicions Marinada. Aquesta edició s’ha previst signatures el dissabte 30 i el diumenge 31 de maig de Jorge Cebrián, autor de ‘L’estafador que va ser rei d’Andorra’ (Anem Editors).
La Feria del Libro de Madrid és un dels esdeveniments literaris més importants de l’estat espanyol, organitzat per l’Associació de Llibreries de Madrid, en estreta col·laboració amb l’Associació d’Editors de Madrid i l’Associació de Distribuïdors FANDE.