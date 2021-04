El Govern treballa en el desenvolupament i reconeixement europeu d’un certificat COVID-19 propi

El Govern d’Andorra informa del treball que s’està duent a terme per desenvolupar i implementar un certificat COVID-19 a Andorra amb l’objectiu de facilitar la circulació dels residents al país per la Unió Europea. Aquest treball, transversal a tot l’Executiu i que agrupa diferents responsables governamentals, s’organitza en tres nivells amb la voluntat de cobrir tot el ventall de necessitats que implica una eina d’aquestes característiques: nivell nacional, bilateral i de les institucions europees. La finalitat d’aquest treball és assolir la creació i el reconeixement de l’eina.

Així doncs, en el nivell nacional, el Ministeri de Salut i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) treballen en el desenvolupament de l’eina tecnològica que ha de permetre emetre certificats –digitals o en paper– que contindran la informació que es preveu que el futur Digital Green Pass europeu inclogui, com ara la vacunació, PCR/TMA recents o immunitat per haver patit recentment la malaltia.

Quant al nivell bilateral, des del Ministeri de Turisme i el Ministeri d’Afers Exteriors han establert contactes amb els Governs francès i espanyol per sol·licitar –en el marc jurídic que proporciona el conveni trilateral en matèria de circulació de persones– que es pugui articular una col·laboració que permeti que, mentre el certificat emès per Andorra no obtingui un reconeixement per part de la Comissió Europea, Espanya o França puguin emetre certificats per compte d’Andorra.

Finalment, en relació amb les institucions europees, els representants del Govern han mantingut trobades i reunions amb diferents interlocutors de la Unió Europea per notificar la situació particular del Principat perquè es reculli en el text resultat del Parlament europeu i del Consell de la UE la situació dels Estat de dimensió territorial reduïda, reconeixent, per exemple, el certificat emès per Andorra o la col·laboració amb algun Estat membre per l’emissió dels certificat per compte d’Andorra entretant el certificat andorrà no obtingui el reconeixement europeu.

Així, s’han mantingut trobades i s’ha tramès informació als representants permanents de França, Espanya i Portugal a la UE, a la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus portuguesa (com a presidència de torn del Consell de la Unió), a l’eurodiputat López-Aguilar (president de la Comissió de Llibertats, Justícia i Afers Interiors), l’eurodiputat Kyuchyuch (ponent del dossier Acord d’associació) o al Servei Europeu d’Acció Exterior i diferents serveis de la Comissió europea.