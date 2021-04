Salut alerta que tot i que baixin els nous casos diaris, la incidència a l’UCI continua sent important

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dimecres per informar que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 12.641 persones i es registren un total de 11.989 altes. El total de defuncions fins a la data és de 121. La taxa de reproducció segueix davallant i se situa aquest dimecres en 0,83.

Actualment hi ha 531 casos actius: 14 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 11 a l’UCI –10 requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat.

En aquest sentit, el titular de Salut ha destacat que “tot i que han baixat el nombre de casos actius per dia, la incidència a l’UCI segueix sent molt alta i, per tant, cal seguir estant molt alerta”.

Durant la jornada d’ahir van vacunar-se 1.236 persones. Des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 20.300 dosis. Actualment hi ha 36.375 persones inscrites per rebre el vaccí: la inscripció cal fer-se a www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019.

El ministre de Salut també ha destacat que un total de 1.476 docents i personal educatiu ja s’han inscrit per rebre el vaccí i que, d’aquests, més de la meitat ja s’havien vacunat ahir. Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 1 aula sota vigilància activa parcial i cap en passiva.

Pròrroga del conveni amb les empreses de riscos laborals i estacions d’esquí per cribrar el personal del sector de cara al públic

Joan Martínez Benazet també ha exposat que el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres una nova pròrroga del Decret que permet la realització de tests d’antigen periòdic per diagnosticar SARS-CoV-2 als treballadors i professionals dels sectors relacionats amb el turisme de temporada d’hivern.

El Decret, aprovat al gener, s’havia prorrogat i tenia vigència fins al març, pel que s’ha decidit allargar-lo un mes més. El text ara prorrogat recull dos convenis: l’un amb les empreses de riscos laborals, que s’encarregaran de realitzar el test al comerç al detall, l’hoteleria, bars i restaurants, transport i altres sectors relacionats; l’altre amb les estacions d’esquí, que ho faran als seus propis treballadors. Les proves són voluntàries i les realitza personal sanitari.

Les empreses encarregades de realitzar-los han de dur un control del nombre de proves que realitzin i reben una subvenció de 3,50 euros per cada una. Es calcula que hi ha unes 14.000 persones que treballen en aquest sector.