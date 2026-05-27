El cap de Govern es reunirà aquesta setmana a Eslovàquia i Àustria amb els seus homòlegs

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaça a Àustria i Eslovàquia per a desenvolupar una agenda institucional entre aquest dijous, 28 de maig, i divendres 29, que combinarà reunions bilaterals d’alt nivell, contactes amb organismes internacionals i diverses activitats de caràcter acadèmic i mediàtic. Espot es reunirà dijous a la capital eslovaca, Bratislava, amb el primer ministre Robert Fico, per a aprofundir en les relacions bilaterals i abordar qüestions d’interès comú. Tot seguit, la jornada continuarà a Viena, capital austríaca, amb una trobada amb el Secretariat de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), per a tractar les prioritats d’Andorra dins de l’organisme, especialment en àmbits com l’internacional, la joventut, la lluita contra el canvi climàtic i les polítiques de gènere.
Posteriorment, el cap de Govern participarà en una reunió de treball amb representants de l’Ajuntament de Viena, centrada en l’intercanvi d’experiències en matèria de planificació urbana i habitatge social, un àmbit d’interès per a les polítiques públiques del Govern. La jornada es clourà amb una reunió amb el canceller federal d’Àustria, Christian Stocker, a la Cancelleria federal.
Divendres 29, Espot tornarà a Bratislava, on mantindrà una trobada amb el rector de la Universitat Comenius i pronunciarà una conferència amb motiu del 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i Eslovàquia.
La jornada inclourà també una reunió amb el president de la República Eslovaca, Peter Pellegrini, així com un dinar de treball amb membres del Comitè d’Afers Exteriors del Consell Nacional d’Eslovàquia, que permetrà consolidar els vincles institucionals i parlamentaris entre els dos països.
Aquest viatge institucional s’emmarca en la voluntat del Govern d’intensificar la presència internacional d’Andorra, reforçar les relacions bilaterals amb països europeus i consolidar la participació del Principat en els principals fòrums multilaterals.