El Govern rep, Roger Puig, després d’haver obtingut un diploma als Jocs paralímpics d’hivern de Milà-Cortina

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han rebut aquest dilluns l’esportista Roger Puig en reconeixement dels seus èxits esportius assolits durant els Jocs paralímpics d’hivern de Milà-Cortina. Durant els Jocs, Puig va assolir el primer diploma paralímpic del medaller nacional, en quedar cinquè en la modalitat de descens, aconseguint el millor resultat de la seva trajectòria en aquest esdeveniment.
Durant la recepció institucional, el cap de Govern ha felicitat Roger Puig pels èxits assolits que són motiu d’orgull per al Govern i el país. “Celebrem de manera sentida aquest gran resultat i agraïm la teva contribució per a l’esport andorrà i per la manera de ser, amb un tarannà humil i amb capacitat de superació”, ha destacat Espot. Per la seva banda, la ministra Bonell ha reiterat el compromís de l’Executiu amb l’esportista, el qual és beneficiari d’una beca ARA – Elit de 22.000 euros.
Amb aquesta recepció, el Govern vol reconèixer públicament la tasca i l’esforç de Roger Puig, que amb la seva constància i talent, continua portant el nom d’Andorra als podis internacionals.