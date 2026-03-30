Vela (PS) sol·licita informació sobre les entitats religioses inscrites al registre oficial

La consellera general i presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una pregunta escrita adreçada al Govern perquè faciliti la informació relativa a les entitats religioses inscrites actualment al registre oficial. En concret, la presidenta del Grup Socialdemòcrata sol·licita la relació d’entitats inscrites en compliment de la Llei 2/2025 del registre d’entitats religioses, així com tota la documentació requerida per l’article 9 de la mateixa norma.
Vela remarca que aquesta informació és necessària per a assegurar la igualtat de tracte entre entitats i el respecte al marc legal establert. Davant d’aquesta petició, la presidenta del Grup Socialdemòcrata demana al Govern que trameti la documentació en el termini més breu possible, en exercici de la funció de control parlamentari.