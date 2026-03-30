Oklahoma reforça la confiança de Mònica Doria de cara al Mundial de l’estiu

A Oklahoma, Mònica Dòria acaba la primera competició ICF del curs amb molt bones sensacions. Tot i caure eliminada als quarts de final del caiac cross, la piragüista del Principat ha competit dues finals, la de kayak i la de canoa, amb una cinquena i una setena plaça, respectivament. Pel que fa a la prova de caiac, Dòria ha penalitzat a la porta 5 i ha quedat a 4,73 de la líder, que ha estat la polonesa, Klaudia Zwolinska. A canoa, haver penalitzat fins a tres vegades l’ha portada a la setena posició, a 7,28 de la francesa, Doriane Delassus, que ha guanyat la prova.
L’esportista andorrana no només ha tingut l’oportunitat de conèixer una mica millor el canal en el qual tindrà lloc el pròxim mes de juliol la cita mundialista, sinó que ha pogut competir al màxim nivell amb les millors palistes del món.
D’aquesta manera, Mònica Doria reafirma el seu paper com una de les principals referents de l’esport mundial, mantenint vives les seves aspiracions de cara a futures cites internacionals.