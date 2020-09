Andorra presideix la XIII Trobada Cívica Iberoamericana

El secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, ha inaugurat aquest dilluns –juntament amb la secretària per a la cooperació Iberoamericana de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), María Andrea Albán, i l’alcalde de Càceres, Luis Salaya– la primera jornada de la XIII Trobada Cívica Iberoamericana, que s’està desenvolupant a hores d’ara de manera telemàtica des d’Andorra. La reunió, que finalitza demà, s’emmarca en els actes de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i Govern.

Cal recordar que, a l’inici del 2020, es va confirmar la celebració d’aquest acte a la ciutat espanyola de Càceres, una decisió avalada per la Secretaria Pro Tempore (SPT) d’Andorra i la SEGIB, i amb el suport de la Junta d’Extremadura i el Govern d’Espanya. No obstant això, com la resta de reunions preparatòries de la Cimera, el context generat per la pandèmia de la COVID-19 ha modificat el format de la trobada, que es duu a terme virtualment des del Principat.

En declaracions a la premsa, Marc Pons ha destacat que és la primera vegada que hi ha entitats andorranes que participen en aquesta reunió, que es va treballar prèviament al setembre en una jornada en què les organitzacions civils i plataformes de l’espai iberoamericà van desenvolupar una declaració conjunta. Per tant, tal com ha assenyalat el secretari d’Estat, la trobada constitueix “una oportunitat per a les entitats andorranes, actuals i futures, per teixir llaços d’unió amb l’espai iberoamericà”.

Els objectius de la Trobada Cívica són, entre d’altres, impulsar la participació de tots els actors de la societat civil per aconseguir un espai de treball articulat i liderat per les xarxes regionals i les plataformes nacionals, així com la seva acció i interlocució política. Precisament, aquest esdeveniment es duu a terme des del 2005 i la seva declaració final constitueix l’aportació de les organitzacions i xarxes socials a la reunió de caps d’Estat i Govern, en especial en qüestions relatives a l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de l’ONU.