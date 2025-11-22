Demanen set anys de presó per a una dona acusada de tràfic de drogues a l’Alta Ribagorça

L’Audiència de Lleida jutjarà, el dijous, dia 27 de novembre, una dona acusada de tràfic de drogues a l’Alta Ribagorça, per a qui la Fiscalia sol·licita 7 anys de presó i 15.000 euros de multa. Segons l’escrit acusatori, la processada concertava cites amb els compradors al seu domicili, però també al seu lloc de treball, que era un local d’oci nocturn de la comarca, per a vendre als clients cocaïna o heroïna.
L’acusada hauria traficat almenys des de 2019 i fins al juliol del 2023, moment en què va ser detinguda i va ingressar provisionalment a presó. Durant l’escorcoll al seu vehicle i al seu domicili, la Policia va trobar, a més, diverses balances de precisió, 30 embolcalls de cocaïna i 36 d’heroïna, amb un valor de poc més de 5.000 euros, a més de 2.500 euros en efectiu.
Un altre cas similar
Prèviament, aquest dimarts vinent, l’Audiència també jutjarà un cas semblant de narcotràfic a la mateixa zona. Es tracta d’una parella que segons la fiscalia operava tant a la Val d’Aran com a l’Alta Ribagorça. Els acusats venien a terceres persones cocaïna i heroïna, que tenien emmagatzemada al seu domicili. Contactaven amb els drogodependents a través del telèfon mòbil i, bé quedaven amb ells al carrer, tot desplaçant-se amb ciclomotor al lloc convingut, o bé els rebien directament a casa seva.
Els Mossos d’Esquadra van començar a fer un seguiment de la parella i a mitjan juny de 2021 van poder presenciar in situ diversos moviments de droga al carrer. Amb les proves recollides, finalment van dur a terme un escorcoll al domicili dels acusats, on hi van trobar diners, bàscules de precisió i diverses quantitats de droga -cocaïna i heroïna- ja preparada per a la venda i valorada en més d’11.300 euros. El ministeri públic demana per a la dona una pena de 6 anys de presó, perquè és reincident, mentre que per a l’home sol·licita 5 anys de presó i 34.000 euros de multa.