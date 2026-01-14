El Govern impulsa l’adhesió d’Andorra al Conveni de les Nacions Unides contra la corrupció

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, impulsar l’adhesió d’Andorra al Conveni de les Nacions Unides contra la corrupció, adoptat a Nova York el 31 d’octubre del 2003, amb l’objectiu de reforçar el marc jurídic nacional en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció, millorar la transparència institucional i consolidar la cooperació judicial internacional.
El Conveni de les Nacions Unides contra la corrupció, conegut com a Conveni de Mèrida, és l’instrument internacional de referència en aquest àmbit. L’adhesió d’Andorra representa un pas rellevant en el compromís del país amb els estàndards internacionals de bona governança, integritat pública i estat de dret.
L’anàlisi jurídica realitzada pels ministeris competents posa de manifest que una part significativa de l’ordenament jurídic andorrà ja és compatible amb el Conveni. Tanmateix, l’adhesió requereix determinades adaptacions legislatives, incloent-hi una reforma del Codi penal que incorporarà, en el termini més breu possible, entre altres aspectes, la responsabilitat penal de les persones jurídiques i la tipificació de la corrupció en el sector privat.
Un cop aprovada l’adhesió pel Govern, el text del Conveni serà tramès al Consell General per a l’aprovació parlamentària i comunicat als Coprínceps. L’entrada en vigor del Conveni per a Andorra es produirà tres mesos després del dipòsit de l’instrument d’adhesió davant el secretari general de les Nacions Unides.