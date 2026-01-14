Destinaran un milió d’euros a Sort i un milió més a la Seu per a adequar els espais del pròxim Mundial de Piragüisme

La Diputació de Lleida destinarà dos milions d’euros —un milió d’euros a Sort i un milió més a la Seu d’Urgell— per a l’adequació i millora dels espais que acolliran els Campionats del Món de Piragüisme en Aigües Braves 2027, que se celebraran a les dues capitals pirinenques. Aquesta inversió s’ha posat damunt la taula en el marc de la reunió celebrada, aquest dimecres, al CAR (Centre d’Alt Rendiment) de Sant Cugat del Vallés, on els diputats Òscar Martínez i Josep Ramon Fondevilla han participat en la constitució del comitè organitzador i dels comitès executius dels Mundials, juntament amb la resta d’administracions i organismes implicats.
El diputat de Salut Pública i Esports, Òscar Martínez, ha remarcat que “des de la Diputació de Lleida assumim aquest projecte com una aposta estratègica de territori, donant suport econòmic i institucional a un esdeveniment de primer nivell que deixa un llegat real en forma d’infraestructures, activitat esportiva i projecció internacional”. Martínez ha subratllat que “no es tracta només d’organitzar una competició, sinó de garantir que les instal·lacions quedin preparades per al futur i continuïn generant oportunitats”.
Per la seva banda, el diputat Josep Ramon Fondevilla ha destacat la importància que aquest campionat té per al Pallars Sobirà i, especialment, per a Sort. Fondevilla ha assenyalat que “acollir una competició d’aquesta magnitud situa Sort i el conjunt del Pallars Sobirà al mapa internacional dels esports d’aigües braves, amb un impacte positiu directe en l’economia local, el turisme i la projecció del territori”.
Els Campionats del Món d’Aigües Braves 2027 es disputaran entre Sort i la Seu d’Urgell, dues seus amb una llarga trajectòria vinculada al piragüisme i als esports d’aigua, i comptaran amb el suport coordinat de les diferents administracions, federacions i entitats esportives.