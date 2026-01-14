L’IPC de 2025 és del 2,7% i el salari mínim s’apuja el doble de l’IPC i queda fixat en 1.525,33 euros

La variació percentual de l’Índex general de Preus de Consum (IPC) d’Andorra de l’any 2025 és del +2,7%. L’IPC és el valor de referència per a determinar l’evolució dels preus dels béns i serveis que consumeixen les famílies i serveix per a fixar els paràmetres per als increments salarials o de la renda dels lloguers. Malgrat aquest IPC, i tal com va avançar el Govern, el salari mínim interprofessional s’incrementarà el doble d’aquest índex. En concret, s’apujarà el 5,4%, i queda establert en 1.525,33 euros mensuals.
La xifra és la resultant de multiplicar el salari mínim horari, que queda fixat en 8,80 euros l’hora, per 40 hores i per 52 setmanes i dividir la xifra resultant entre 12 mesos.
Des de l’any 2019 el salari mínim interprofessional s’ha incrementat amb valors superiors a l’IPC i ha experimentat un creixement de prop del 50% passant dels 1.050 euros als més de 1.500 en què s’ha fixat el salari base per al 2026. “L’objectiu és millorar el poder adquisitiu dels ciutadans que perceben els salaris més baixos i avançar en el compromís que el salari mínim interprofessional s’equipari amb el 60% del salari mitjà”, assenyalen des del Govern.