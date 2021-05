Convocades les beques per a fer un màster o un doctorat al Japó

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la convocatòria de beques d’estudi al Japó per al curs vinent 2022-2023.

Una beca que s’ofereix gràcies al conveni signat amb el país nipó fa anys, i que permet als estudiants de nacionalitat andorrana la possibilitat d’accedir al programa de beques de nivell màster i doctorat. L’inici dels estudis és l’abril del 2022 o el setembre del 2022 segons la modalitat escollida. La durada de la beca és de 18 a 24 mesos.

Així, els estudiants de segon i tercer cicle que se’n beneficiïn tindran cobertes tant les despeses d’anada i tornada d’Andorra al Japó, com la matrícula d’estudis i un import mensual estimat d’entre 143.000 i 145.000 iens (en funció de si són investigadors lliures, estudiants de màster o estudiants de doctorat) que assumeix el Govern del Japó.

Per tal de fer la sol·licitud, s’ha d’adreçar una carta acompanyada dels documents que es determinen en les bases del concurs a l’Ambaixada del Japó al Principat d’Andorra (7, Avenue Hoche, 75008 París) i una còpia per correu electrònic a ensenyament_superior@govern.ad.

Els interessats poden enviar la seva sol·licitud fins al 24 de maig del 2021. Per a més informació, els estudiants poden consultar el web d’Educació https://www.ensenyamentsuperior.ad/beques-i-ajuts/beques-al-japo.

D’altra banda, el Consell de Ministres també ha aprovat, els ajuts per a la mobilitat dels investigadors per enguany

Les ajudes es divideixen en dues modalitats: per a estades breus de recerca en centres d’R+D, empreses i centres de suport a la recerca d’una banda, i per a la participació en congressos científics –sigui per participar-hi activament o per formar part del comitè científic– per l’altra. L’estada o la participació en el congrés s’ha de situar temporalment entre el 2 d’octubre del 2020 i el 31 de desembre del 2021.

Els candidats poden demanar dos ajuts en la sol·licitud, un per a cadascuna de les modalitats previstes, entre el 13 de maig i el 16 de juliol. La partida global per aquesta convocatòria és de 8.000 euros.

Com ha apuntat Jover, “la mobilitat dels investigadors contribueix a enfortir la base científica i tecnològica d’un país, alhora que impulsen i milloren el seu desenvolupament social i econòmic”.