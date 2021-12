El Circuit Andorra manté un nivell alt en l’organització del Trophée Andros

Jean B. Dubourg i Yann Ehrlacher a la categoria ELIT Pro i Cessar Gazeau a la categoria ELITE, van ser els grans triomfadors en el Circuit Andorra, escenari on es va disputar el segon meeting del calendari del Trophée Andros 2021/22.

La pista de les instal·lacions del Port d’Envalira va tenir també un protagonisme especial pel fet que va aguantar de manera impecable les dues jornades de competició sense que l’asfalt sortís a relluir en cap sector del seu recorregut. Àlex Bercianos (responsable de la instal·lació andorrana) comentava: “He rebut la felicitació unànime dels pilots, membres de l’organització del Trophée Andros … Per l’estat de la pista durant les dues jornades de competició. El gran esforç dels membres de l’equip de pista del Circuit Andorra, en aquesta ocasió, ha tingut una excel·lent recompensa”.

La meteorologia factor important en el Port d’Envalira

Durant la celebració del meeting d’Andorra de l’Andros 2021/22, la meteorologia ha estat estable. Sol, temperatures negatives concordes a l’època de l’any en què ens trobem i una humitat baixa … En conjunt una barreja de variables que van fer “més fàcil” el treball tant dels equips com dels organitzadors en general, mentre que els aficionats també van poder gaudir de l’espectacle d’una manera més relaxada.

1r meeting (divendres 17)

En l’ELITE PRO, Espectacular duel entre Jean B. Dubourg i Dorian Boccolacci. La jornada inicial del Trophée Andros en el Circuit Andorra es va iniciar amb el domini del cinc vegades vencedor del certamen, Jean Batiste Dubourg, que va parar el crono en 47”009, el millor crono dels entrenaments cronometrats.

En la primera mànega qualificativa, va seguir el domini del pilot del Renaul ZOE, va ser l’únic dels participants a baixar de 2’19” (2’18”022) en la suma de les tres voltes al traçat andorrà. En la segona mànega qualificativa, va aparèixer per primera vegada entre els millors Dorian Boccolacci (Audi A1) i ho va fer de manera espectacular. El seu crono va ser de 2’18”443, mentre que Dubourg, l’únic rival que en aparença el podia superar va optar per no disputar aquesta mànega.

L’estratègia va ser clara, quedant en l’última posició d’aquesta serie era el millor de la classificació de les qualificatives, amb la qual cosa va prendre la sortida, va fer una volta i se’n va anar directe al pit-lane per a fer el sorteig de la super-pole. A més de guanyar las qualificatives va estalviar càrrega elèctrica en el seu vehicle i pneumàtics per a les mànegues següents.

En la Super-pole, Boccolacci va tornar a ser el més ràpid (45”941), i va acumular 6 punts a la puntuació de les qualificatives. Així doncs, Dubourg i el pilot de Canes (Boccolacci) iniciarian la Super final, igualats a 48 punts.

En la Super-final, va ser el millor, es va posar líder en el moment de sortida, posició que ja no va deixar al llarg de les 4 voltes disputades. Christophe Ferrier (Metropole NICE), va resultar vencedor d’un espectacular duel amb Boccolacci, al que va relegar a la tercera posició d’aquesta superfinal.

Màxima igualtat en la categoria ELITE. Cesar Gazeau (SLR S01) de l’equip Sebastien Loeb Racing, va ser el vencedor de la categoria ELITE, després de vèncer en la Super-final de categoria i situar-se en la segona plaça de la classificació absoluta de les mànegues qualificatives.

El vencedor d’aquestes qualificatives va ser el pilot Jimmy Clairet (Peugeot E208), que es va mostrar com el més ràpid en la part inicial del meeting, però un toc en la sortida de la final el va relegar a la cinquena plaça i a veure’s superat per només 1 punt per Gazeau.

Eddy Benezet (Metropole NICE) gran triomfador en ValThorens i líder destacat de la categoria, en aquesta ocasió va quedar fora del podi en ser superat in-extremis pel vencedor fa un any en el Circuit Andorra, Gerard Fontanel (Renault ZOE).

2n meeting (dissabte 18)

ELITE PRO. Yann Ehrlacher i Aurélien Panis protagonistes d’una final espectacular. Amb el canvi de traçat, Yann Ehlacher, nebot de Yvan Muller, 10 vegades vencedor de l’Andros, va ser el millor totes dues mànegues qualificatives, seguit de Panis i Boccolacci que no van desistir de la seva obstinació de superar a un espectacular Ehrlacher.

Cal esmentar, que en aquestes mànegues es va veure per primera vegada entre els millors al ex-pilot de F1, Romain Grojean, que en aparença sembla haver-se adaptat al format de competició de l’Andros.

Panis i també Boccolacci van sorprendre Ehrlacher en la Super-pole, amb la qual cosa abans d’iniciar l’última final de l’any en el Circuit Andorra tot estava per decidir.

Precisament en aquesta Super-final es van viure, potser, els moments més espectaculars del cap de setmana en el Pas de la Casa. Ehrlacher decidit a repetir el triomf que va obtenir l’any passat no va dubtar a llançar-se a l’atac des que el semàfor es va posar veure, va protagonitzar un avançament esplèndid a Panis, per a travessar la línia d’arribada amb prop de 3” sobre el seu rival directe.

A la categoria ELITE, Gazeau repeteix triomf per la mínima. En aquesta segona jornada de competició en el Pas de la Casa, el pilot de l’equip Sebastien Loeb Racing, Cessar Gazeau (SLR S01), va consolidar el seu triomf final en les mànegues qualificatives. Va ocupar la primera posició de la classificació i va afrontar la final com a líder provisional. No obstant això, en aquesta mànega final va ser sorprès per Febreau, que el va relegar a la segona plaça d’aquest parcial.

Per la seva part Julien Febreau (GDM Pellets), que durant la primera jornada del meeting va estar discret, va sorprendre ocupant la segona plaça en les qualificatives i l’esmentat triomf en la super-final.

La tercera posició de la classificació final va ser per a Jimmy Clairet (Peugeot e208), que en aquesta ocasió no va tenir opcions al triomf final i va haver de conformar-se amb aquesta tercera plaça, tant en les qualificatives com en la super final.

Àlex Bercianos: Treballarem amb els nostres patrocinadors per a enfortir el binomi Andorra – Trophée Andros. El Trophée Andros ha completat amb bon feeling la seva visita anual al Pas de la Casa, aquest era el comentari del responsable de les instal·lacions del Port d’Enavalira: “Com és habitual hem aprofitat la presència de la cúpula de 2MO, amb Max Mammers al capdavant, per a intercanviar impressions sobre la continuïtat del Andros en el Circuit. Una vegada acabada la present edició 21/22, és moment de fer balanç, entre altres, amb els nostres patrocinadors, tant per a agrair-los el seu suport en aquesta edició, l’he repetit en diverses ocasions sense la seva ajuda seria impossible l’organització de l’esdeveniment, com per a continuar col·laborant en el futur”.

A més afegia: “Enguany, 2MO i els participants en la competició sobre gel més carismàtica, han trobat una pista en unes condicions immillorables per a disputar el meeting. Després de les nevades dels últims dies, l’equip de pista ha fet un esforç dantesc per a deixar les instal·lacions en condicions perquè tots els equips es poguessin instal·lar en el paddock (alguns ho han fet en els boxs del circuit) i, alhora, competir en una pista en les millors condicions. Va ser particularment dur treure, com qui diu a contrarellotge, la gran quantitat de neu que va caure en les instal·lacions pocs dies abans que comencés a arribar la logística de l’Andros”.

La satisfacció i el cansament es reflectien en el rostre del Bercianos, encara que: “No hi ha dubte, que haver demostrat, una vegada més, que tenim la capacitat d’afrontar amb èxit una organització tan complexa com la del Trophée Andros i que tant el promotor com els participants del certamen, deixin les nostres instal·lacions amb l’actitud positiva de voler tornar, és per a sentir-se satisfet, a pesar que l’esforç sigui màxim”.

Una vegada superats els dos primers meetings de la temporada (ValThorens i Andorra) la 33a edició del Trophée Andros tindran continuïtat els dies 8 i 9 de gener del pròxim any, en l’estació de Isola 2000.