El Govern desplega el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica amb un nou programa internacional per a atreure talent

El Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica impulsat pel Govern incorpora un nou programa de recerca i innovació internacional que permetrà analitzar l’impacte urbà que tindrà la posada en marxa del futur edifici NODE d’Andorra Telecom al centre d’Andorra la Vella. El nou programa permet continuar desplegant el pla nacional per a ajudar a trobar noves vies per a la diversificació econòmica i generar noves oportunitats per als joves del país, elements claus en l’agenda del Govern. A més, se suma al que es va presentar fa unes setmanes amb el Centre de Regulació Genòmica de Barcelona.
L’obertura del programa internacional s’ha dut a terme a la capital de l’estat americà de Massachusetts, Boston, on s’hi ha desplaçat una delegació andorrana encapçalada pel secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, la gerent d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), Marta Domènech, i el director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal. La delegació s’ha reunit amb membres del prestigiós Institut Tecnològic de Massachusetts amb qui s’han reforçat els llaços de cooperació i treball que ja hi ha establerts. També ha format part de la delegació andorrana Xavier Campuzano, director d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació tecnològica, que ha mantingut converses amb membres del MediaLab, que treballen en l’estudi de l’aprofitament de la tecnologia en educació, com el projecte LifeLong Kindergarten, que aplica els preceptes de divertir-se mentre s’aprèn, a l’aprenentatge durant qualsevol etapa de la vida.
El programa s’ha concretat en format d’estada remunerada per a estudiants (fellowship) amb una durada d’un any, orientada a analitzar l’impacte urbà i socioeconòmic del futur edifici NODE, nova seu corporativa d’Andorra Telecom a Andorra la Vella. El programa està impulsat de forma col·laborativa entre l’AR+I, Andorra Telecom i el MIT City Science Lab (Massachusetts Institute of Technology).
La iniciativa s’emmarca dins del programa Annexa’t de l’AR+I que té com a objectiu atraure, desenvolupar, connectar i retenir talent andorrà mitjançant la recerca, la innovació i les oportunitats internacionals. “Continuem desplegant el pla nacional per a impulsar la innovació al país per a donar més oportunitats als joves i retenir el talent de casa nostra, alhora que el projecte aposta per convertir Andorra en un laboratori viu d’innovació urbana amb projecció internacional”, ha explicat el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura.
“El nou programa reforça l’estratègia per a vincular el talent jove amb reptes reals de país, institucions internacionals de referència i experiències acadèmiques i professionals d’alt valor afegit alineades amb les prioritats de futur d’Andorra”, ha explicat la gerent de l’AR+I, Marta Domènech. L’obertura del programa s’ha fet a Boston on s’ha presentat oficialment la primera edició de la iniciativa anomenada NODE Urban Impact Fellowship.
En què consistirà l’any de formació?
L’edifici NODE, futura seu d’Andorra Telecom, acollirà aproximadament 200 professionals i incorporarà diversos espais oberts a la ciutadania, entre els quals la nova seu del Museu Carmen Thyssen, àrees de benestar digital i dues places públiques exteriors. Més enllà de la seva funció corporativa, NODE esdevé una infraestructura amb capacitat de generar noves dinàmiques urbanes, econòmiques i socials al seu entorn immediat, contribuint a transformar una de les zones amb més activitat i connectivitat d’Andorra la Vella.
Aquest nou edifici ofereix una oportunitat singular per a estudiar com un projecte d’aquestes característiques pot influir en la mobilitat, l’activitat comercial, l’ús de l’espai públic, els hàbits laborals i la relació entre ciutadania, visitants i ciutat. Així, la persona seleccionada desenvoluparà un estudi orientat a identificar, mesurar i interpretar els impactes urbans i socioeconòmics del NODE, així com a proposar solucions innovadores que en maximitzin el retorn positiu sobre la ciutat i la ciutadania. Entre els àmbits d’anàlisi previstos destaquen: mobilitat urbana i fluxos de vianants; desplaçaments laborals i nous patrons de mobilitat; activitat econòmica de l’entorn; atractivitat urbana i projecció exterior; interacció entre persones, edifici i espai públic i accessibilitat, sostenibilitat i qualitat urbana.
La recerca tindrà com a objectiu transformar aquestes observacions en indicadors mesurables, eines útils per a la presa de decisions d’Andorra Telecom, així com aportar solucions innovadores i coneixement transferible per a futures estratègies urbanes del país.
Un programa de país
El programa combinarà l’expertesa internacional del MIT City Science Lab en urbanisme avançat, dades, modelització i ciutats intel·ligents, amb el coneixement territorial d’AR+I i la capacitat tecnològica i operativa d’Andorra Telecom. El fellowship es desenvoluparà durant dotze mesos en tres fases distribuïdes entre Andorra i Boston.
La convocatòria ofereix una plaça remunerada de 12 mesos, amb inici previst el setembre de 2026, i s’adreça principalment a nacionals i residents andorrans matriculats en programes relacionats amb la ciència de dades, l’enginyeria, la innovació urbana o àmbits similars.
Es valorarà especialment la vinculació amb el país, la capacitat analítica, la iniciativa, la maduresa professional, les habilitats comunicatives i l’interès per a treballar en entorns internacionals i multidisciplinaris. També es consideraran positivament coneixements en programació i experiència en projectes tecnològics i urbans. L’oferta inclou un contracte de recerca remunerat a jornada completa durant un any, mentoria amb investigadors d’AR+I, Andorra Telecom i el MIT City Science Lab. Les persones interessades han de trametre el currículum, la carta de motivació, una breu presentació en vídeo i una proposta inicial del projecte a recursos-humans@ari.ad. Tenen temps per a presentar candidatura fins al 9 de juny. Tota la informació i les bases de la convocatòria estaran disponibles a la web d’Andorra Recerca + Innovació: www.ari.ad.