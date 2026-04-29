L’Skål Club d’Andorra es reuneix amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres

El ministre de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra, Jordi Torres, juntament amb la directora del Ministeri, Cristel Molné, han rebut el president de l’Skål Club d’Andorra, Joaquim Barceló, i els dos vicepresidents de l’entitat, David Santuré i Joaquim Caspe, en una trobada que ha tingut lloc a les instal·lacions del Ministeri, a Andorra la Vella. La reunió ha servit per a presentar al ministre la nova junta de l’Skål Club d’Andorra, recentment constituïda, així com per a explicar-li de primera mà els esdeveniments que l’associació està organitzant al llarg de l’any. Tots ells tenen un objectiu comú: cohesionar el sector i els professionals que es dediquen al món del turisme al país.
En aquest sentit, el ministre s’ha interessat per la diversitat d’activitats que la nova junta està impulsant, que contribueixen a donar més visibilitat a l’associació. Aquestes activitats inclouen trobades de caràcter cultural, empresarial, d’oci i fins i tot esportiu, ja que totes formen part del sector turístic.
Torres i Barceló han coincidit en la necessitat de mantenir activa l’entitat, i el ministre ha encoratjat la nova junta a continuar amb l’organització d’un dels grans esdeveniments que lidera l’entitat: el Dia Mundial del Turisme, que se celebra cada 27 de setembre. En aquest sentit, el ministre ha reiterat que el Govern seguirà donant suport sense fissures a l’impuls d’aquest esdeveniment, amb la voluntat que es consolidi com una iniciativa de país i per al país.
El president de l’Skål Club d’Andorra ha volgut expressar també l’agraïment de l’entitat al Ministeri de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra pel suport constant i la col·laboració amb el sector. En aquest sentit, ha recordat que l’Skål Club d’Andorra, amb 44 anys d’història, és l’associació de professionals del turisme amb més trajectòria al país, amb un caràcter plenament transversal que integra directius i professionals de diversos àmbits com l’hoteleria, les agències de viatge, els touroperadors, el transport de viatgers, la restauració o les consultories, entre d’altres, contribuint així a reforçar la cohesió i el desenvolupament del sector turístic andorrà.