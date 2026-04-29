La Delegació de la Generalitat compleix 3 anys consolidant la tasca de coordinació i reforç de les relacions amb el Govern d’Andorra

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha assolit aquesta primavera els tres anys de funcionament, d’ençà que a principi d’abril del 2023, Anna Vives comencés a exercir com a primera delegada de l’Executiu català al Principat. La principal tasca de la Delegació durant aquest període ha estat canalitzar i enfortir les relacions entre la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Andorra, així com reforçar la promoció dels interessos catalans al Principat en l’àmbit econòmic, cultural o educatiu, entre altres i, per últim, acompanyar a la comunitat catalana present a Andorra.
En relació al primer aspecte, en aquest període de temps, la feina feta per la Delegació, de la mà del Ministeri d’Afers Exteriors d’Andorra, ha permès impulsar dos plans de treball compartits: el primer, corresponent al període 2024-2026 i el segon, per al comprès entre el 2026 i el 2030.
El primer Pla de Treball contemplava la creació de quatre grups de treball temàtics, el de Salut, el d’Infraestructures, el de Gestió de Residus i el d’Energia i Medi Ambient, així com un de transversal sobre Reptes Transfronterers. El segon Pla de Treball, mentrestant, en contempla set, alguns dels quals provinents de l’anterior, com ara el de Salut, el d’Infraestructures i el de Reptes Transfronterers; un altre que resulta de la fusió d’anteriors grups, el de Gestió de Residus i Medi Ambient; i uns darrers, que s’han impulsat de nou, com són el d’Interior i Seguretat Pública, el d’Afers Socials i el de Llengua i Cultura. A banda, aquest segon Pla de Treball estableix un calendari de reunions trimestrals per a cadascun dels grups.
Així doncs, al llarg d’aquests tres anys, des de la Delegació, conjuntament amb el Ministeri d’Afers Exteriors, s’ha organitzat, coordinat i fet el seguiment d’un total de 40 reunions en el marc d’aquests grups de treball. Unes sessions de treball que se sumen a més de 200 reunions que la Delegació ha organitzat o a les quals ha participat per tal d’abordar altres àmbits de la cooperació entre Catalunya i Andorra, ja sigui amb el mateix Govern d’Andorra com amb altres institucions i entitats econòmiques, socials i culturals del país.
Resultats tangibles en diversos àmbits
La feina feta en l’àmbit de la cooperació entre Catalunya i Andorra al llarg d’aquests darrers tres anys ha permès assolir resultats tangibles en nombrosos àmbits. En el de la mobilitat, per exemple, s’ha aconseguit finançament europeu per a redactar el projecte del Tramvalira. En matèria de la salut, s’ha signat un conveni per a la donació de còrnia i s’ha actualitzat i renovat el conveni entre el SEM i el SAAS que permet el trasllat urgent de pacients. En l’àmbit d’interior, s’ha signat el conveni de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, entre els respectius cossos de Bombers i, en matèria de cooperació transfronterera, s’ha començat a treballar la constitució d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial, entre altres aspectes.
Les reunions dels diferents grups de treball també han permès fer el seguiment dels acords d’exportació i importació de residus existents entre Catalunya i Andorra, intercanviar coneixements i documentació en àmbits com la salut, l’energia o les prestacions socials, així com canalitzar peticions d’àmbits més específics que, sense un marc estable de cooperació, haurien trigat força més temps a resoldre’s.
A banda de coordinar el Pla de Treball i tot el que se’n deriva, des de la Delegació també s’ha treballat per a promocionar els interessos catalans a Andorra en àmbits com l’econòmic, el cultural o l’educatiu, entre altres. Així, s’han promocionat els productors agroalimentaris catalans en esdeveniments com la Mostra Gastronòmica d’Andorra i Pirineus; s’ha propiciat l’entrada al mercat andorrà de productors catalans que no hi tenien presència o s’ha acompanyat empreses catalanes que tenien interès en ser presents en alguns fòrums o esdeveniments del Principat, entre altres.
També s’ha promocionat el talent català, tant el ja present a Andorra, amb l’impuls d’iniciatives com el TenimTalent, com el de fora, propiciant l’actuació al Principat d’artistes i conjunts de primer nivell. També s’ha donat suport a la producció audiovisual en català, coorganitzant l’Ull Nu LAB, en el marc del festival Ull Nu, o s’ha propiciat la presència de les principals universitats i de nombrosos recursos complementaris al Connecta, el primer Salóde l’Orientació d’Andorra, entre altres accions. En aquest àmbit, s’ha elaborat la guia ‘Estudiar a Catalunya. Preguntes freqüents’, que respon els principals dubtes, molts d’ells pràctics, que tenen els joves i les famílies d’Andorra a l’hora d’establir-se a Catalunya per a estudiar. Entre altres, s’hi resolen qüestions vinculades a l’empadronament, a l’accés a la sanitat pública o a l’oberta d’un compte bancari, entre altres. A banda de repartir-se durant el Connecta, també s’ha fet arribar a diversos centres educatius del país.
Finalment, en l’àmbit de l’acompanyament a la comunitat catalana, s’ha impulsat una Guia d’Acollida i unes càpsules audiovisuals per a ‘explicar’ Andorra a aquells catalans i catalanes que s’hi vulguin establir o que hi acabin d’arribar, tot oferint-los informació pràctica i de context. A més, s’ha creat l’eina ‘Amics de la Delegació’, per a fer arribar a aquelles persones que en formen part tota la informació relativa a les accions que organitza la Delegació, així com altres qüestions que puguin ser d’interès per a la comunitat catalana.
Delegada Vives: “El balanç d’aquests tres anys demostra que s’ha avançat en diferents aspectes d’interès compartit”
La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, ha apuntat que “la tasca de la Delegació ha de ser discreta i, en moltes ocasions, és com una cursa de fons, ja que hi ha dossiers que es treballen durant molt de temps i es triga a veure’n els resultats. El balanç d’aquests tres anys, però, demostra que s’ha anat avançant en diferents aspectes d’interès compartit i que la relació entre els dos governs s’ha intensificat i s’ha enfortit”.