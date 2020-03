El ministre Portaveu, Eric Jover, ha explicat en la compareixença de premsa d’aquest diumenge al vespre, que a partir de demà dilluns es posarà a disposició de tots els ciutadans un registre per a les persones que hagin patit un acomiadament. L’objectiu no és altre que poder donar, des de l’Administració i el departament competent, una resposta personalitzada en cada cas, mitjançant un qüestionari que permetrà conèixer les casuístiques individuals i garantir l’estricta aplicació de la regulació vigent en matèria de drets laborals.

El qüestionari està disponible a la pàgina web de Govern www.govern.ad/coronavirus i a la pàgina web del Departament d’Ocupació i Treball www.treball.ad.



Les mesures anunciades pel Govern, el retorn al Principat dels ciutadans andorrans i residents, i la tornada dels temporers als seus país d’origen centralitzen les trucades al 188

El ministre Eric Jover també ha informat que les preguntes més freqüents al telèfon 188 d’informació sobre el coronavirus són les relacionades amb les mesures anunciades ahir i la seva afectació a casos individuals. En aquest sentit, Jover ha avançat que durant els pròxims dies es reforçarà l’atenció en el 188 amb inspectors del Departament d’Ocupació i Treball, amb tècnics de Tributs i Fronteres i de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Altres qüestions que es fan arribar al centre de trucades són les relacionades amb els procediments dels ciutadans andorrans i residents que volen retornar al país. Actualment hi ha 36 ciutadans andorrans i residents als quals se’ls està fent seguiment des del Ministeri d’Afers Exteriors.

També hi ha moltes consultes sobre els treballadors temporers que volen viatjar cap als seus països d’origen. Fins a la data, el Govern està amb contacte amb 1.279 treballadors temporers als quals se’ls està facilitant el retorn. A més, s’està demanant molt si calen certificats per mobilitat interna, en aquest sentit el ministre ha puntualitzat que la Policia està reforçant els controls de mobilitat interna dins del país, verificant les causes i fent les recomanacions escaients.



Reducció de les freqüències de les línies de transport nacional regular de viatgers

Eric Jover ha explicat en la compareixença de premsa que, atesa la situació d’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària, que ha comportat aplicar restriccions de mobilitat de les persones, s’ha reduït l’ús de les línies de transport nacional. Així, les línies internes es reduiran a un vehicle cada hora en les franges de matí, migdia i nit.



Es redueixen les freqüències de les línies de transport internacional

També, amb la disminució de la demanda de viatges a l’estranger degut a les restriccions a la circulació de les persones imposades tan a Andorra com als països fronterers amb el Principat, la companyia que cobreix el servei fins Barcelona i a l’aeroport ha comunicat que únicament efectuarà aquests trajectes sota demanda.

Aquest servei està donant resposta als temporers que encara estan pendents de concretar la data de sortida del país cap als seus països d’origen. El ministre ha agraït a totes les companyies de transport de persones del país que han ofert la seva predisposició per col·laborar per tal d’efectuar els desplaçaments que estiguin justificats.

En relació amb el trànsit rodat a la carretera, l’Àrea de Mobilitat destaca que aquest diumenge la circulació interna s’ha vist reduïda en un 87% en comparació amb les mateixes dates de l’any passat. La circulació de vehicles per la frontera hispanoandorrana ha disminuït un 94% i en el cas de la frontera amb França la baixada s’ha situat al 99%.

D’altra banda, el ministre Portaveu també ha informat que aquest diumenge no s’ha constatat cap nova infracció per part del Cos de la Policia i dels inspectors de Comerç per incomplir els decrets publicats en els darrers dies. En qualsevol cas, Jover ha destacat que els agents de policia han constatat un total de 16 infraccions, mentre que els inspectors de Comerç han registrat quatre infraccions des del dissabte 14 de març.