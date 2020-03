El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comunicat aquest diumenge als presidents autonòmics que l’estat d’alarma s’allargarà 15 dies més, segons han avançat diversos mitjans. En el proper consell de ministres, s’aprovarà la pròrroga fins a l’11 d’abril, que haurà de convalidar el Congrés dels Diputats.

A l’Estat espanyol hi ha gairebé 25.000 contagiats i 1.326 morts per coronavirus. En 24 hores, s’han infectat 5.000 persones i han perdut la vida més de 300.

Restriccions

El govern espanyol ha decidit restringir tots els viatges aeris que no siguin imprescindibles durant 30 dies, intervenir les residències de gent gran privades i ampliar l’actuació de l’exèrcit per fer front al coronavirus. Així ho ha assegurat el president de l’executiu, Pedro Sánchez, després de reunir-se amb els presidents autonòmics per coordinar la resposta davant la pandèmia de la COVID-19. En una compareixença, el socialista ha anunciat recursos pels ens locals per a fomentar el repartiment a domicili i la creació d’un fons de reserva en cas de pandèmia.