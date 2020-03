La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis considera que les mesures de liquiditat que s’aprovaran amb la llei òmnibus permetran la continuïtat de l’activitat de les empreses en un primer estadi de la crisi. Segons la Cambra ‘la resposta del Govern i dels grups parlamentaris ha estat ràpida i efectiva per minimitzar l’impacte econòmic i generar confiança’.

Les mesures correctives contemplades en la llei òmnibus injectaran la liquiditat necessària a les empreses per fer front als primers efectes que el coronavirus ha causat a l’activitat econòmica de les empreses del país. Les mesures responen en la seva globalitat a la voluntat d’assegurar la perdurabilitat de l’empresa i la preservació de l’ocupació.

La Cambra considera que s’han pres les mesures adequades per començar a respondre a les circumstàncies actuals de les empreses del país, tot i que està per veure com evoluciona la crisi i l’afectació a futur. Per aquest motiu, la voluntat de la Cambra és continuar treballant conjuntament amb el Govern d’Andorra, i amb els altres agents econòmics, per encaminar la recuperació econòmica i la confiança del teixit empresarial del país dia a dia.

Si les circumstàncies canvien i ens trobem en d’altres escenaris d’afectació econòmica, la Cambra ha assegurat que estarà al costat de Govern per compartir noves propostes i així, salvaguardar l’equilibri de l’activitat econòmica del país en aquests moments tant convulsos per tal d’evitar que repercuteixi en les economies familiars del país.

Des de l’entitat, es manté un diàleg obert amb l’empresa per donar resposta a qualsevol dubte o inquietud que pugui sorgir.