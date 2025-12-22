El Govern contribueix amb 30.000 euros a l’ajuda humanitària per a pal·liar les conseqüències de l’huracà Melissa

Andorra ha aprovat dues noves contribucions voluntàries en concepte d’ajuda humanitària a favor de Cuba i de Jamaica per un import total de 30.000 euros per a pal·liar les conseqüències de l’huracà Melissa. En concret, es destinen 15.000 euros a cada país. L’huracà va colpejar a finals del mes d’octubre diversos països insulars caribenys, afectant sobretot el país jamaicà.
La virulència de l’huracà va afectar les instal·lacions de distribució elèctrica així com les estructures dels edificis, principalment els teulats. L’aportació econòmica contribuirà a la compra de material per a fer les accions de reconstrucció.
Amb aquesta acció el Govern, a través del Ministeri d’Afers Exteriors, reforça el compromís del país amb projectes en favor de la solidaritat global, la defensa dels drets humans i la protecció del medi ambient.