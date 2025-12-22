La nova nevada activa la necessitat de cadenes arreu del Pirineu

La nova nevada que ha començat aquesta matinada passada obliga a circular amb cadenes aquest dilluns al matí a moltes carreteres d’arreu del Pirineu català, com també a les parròquies altes d’Andorra. Entre les vies afectades hi ha, a l’Alt Urgell, la carretera N-260 per a passar el port del Cantó, en tot el tram de 38 quilòmetres que va des de Ribera d’Urgellet fins al municipi pallarès de Soriguera (del km 238 al 276).
En tota aquesta zona, paral·lelament, s’hi ha restringit el pas de vehicles pesants i articulats. Encara a l’Alt Urgell, calen equipaments igualment a les carreteres locals LV-4052 (Arsèguel) i LV-5134 (les Valls d’Aguilar), com també a la C-563 entre Tuixent i Gósol, a més d’un gran nombre de camins locals. En poblacions com Ansovell (1.338 m.), de bon matí ja s’hi havien acumulat més de 10 centímetres de neu nova, segons ha informat Meteo Seu.
A la Cerdanya hi ha prop d’una desena de carreteres amb neu, entre elles la C-16 entre Urús i Bellver de Cerdanya, la C-162 entre Urús i Alp i els accessos a poblacions com Lles, Montellà, Prullans o Prats i Sansor, entre d’altres, a més de tot el tram de l’N-260 entre Planoles -a la vall de Ribes- i Guils de Cerdanya, que inclou la collada de Toses i l’accés a Puigcerdà.
Al Pallars Sobirà, aquest matí calien equipaments a la C-13 entre Llavosi i Esterri d’Àneu i a partir d’aquell punt, ja a la C-28, per a passar el port de la Bonaigua, com també a diverses vies locals de municipis com Sort, Soriguera, Espot, Tírvia, Lladorre i Alins. També hi ha neu a la calçada al tram de la C-28 a la Val d’Aran, com també a l’N-141 a Bossòst i la C-142b per accedir al Pla de Beret. I a l’Alta Ribagorça, les vies afectades són l’L-500 i l’L-501, a la Vall de Boí.
A Andorra, l’Agència de Mobilitat informa aquest migdia de dilluns que segueixen sent necessaris els equipaments especials per a circular per les parròquies altes, concretament a partir de la Massana (CG3 i CG4) i de Canillo (CG2). Això inclou els accessos a totes les estacions d’esquí i al port d’Envalira.